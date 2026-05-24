Англія

Результати останніх матчів сезону АПЛ.

Пройшли останні матчі 38-го туру АПЛ.

Сандерленд офіційно гарантував собі участь у Лізі Європи наступного сезону після домашньої перемоги над Челсі з рахунком 2:1 у заключному турі англійської Прем’єр-ліги.

Завдяки цьому успіху чорні коти фінішували на сьомій позиції в турнірній таблиці АПЛ та вперше за 53 роки повернулися до європейських клубних турнірів.

Востаннє Сандерленд виступав у єврокубках у сезоні-1973/74 після історичної перемоги в Кубку Англії. Примітно, що нинішній сезон став для команди першим після повернення до елітного дивізіону з Чемпіоншипу.

Сандерленд — Челсі 2:1

Голи: Х'юм, 25, Густо, 50 (автогол) — Палмер, 56

Також путівку до Ліги Європи вперше у своїй історії здобув Борнмут. У заключному турі вишні зіграли внічию з Ноттінгем Форест — 1:1 та завершили сезон на шостому місці.

Ноттінгем — Борнмут 1:1

Голи: Гіббс-Вайт, 34 - Таверньє, 54

Тим часом Манчестер Юнайтед завершив чемпіонат упевненою перемогою над Брайтоном з рахунком 3:0. Голами у складі манкуніанців відзначилися Патрік Доргу, Браян Мбемо та Бруну Фернандеш.

Команда Майкла Керріка набрала 71 очко та фінішувала третьою в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Брайтон завершив сезон на восьмій позиції з 53 балами.

Брайтон — МЮ 0:3

Голи: Доргу, 33, Мбемо, 44, Фернандеш, 48.