Стан лідера збірної Аргентини оцінять медики напередодні старту ЧС-2026.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав ушкодження у своєму останньому матчі перед чемпіонатом світу 2026 року.

Аргентинський форвард не зміг дограти зустріч та залишив поле через підозру на травму. Наразі медичний штаб американського клубу проводить обстеження, щоб визначити ступінь серйозності пошкодження.

Ситуація викликає занепокоєння у збірній Аргентини напередодні старту мундіалю. Перший матч на чемпіонаті світу аргентинці проведуть 17 червня проти збірної Алжиру.

Нагадаємо, Мессі потрапив до попереднього списку збірної Аргентини на ЧС-2026.