Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Київське Динамо напередодні обіграло Кудрівку в заключному для себе матчі сезону української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Кудрівка 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"У Кудрівки був шанс зачепитись не лише за перехідні матчі, а повноцінно залишитись у Прем'єр-лізі, тому вони так і бились із першої секунди.

У першому таймі вони, як на мене, завдали трьох ударів і забили два м’ячі. Уже не будемо це розбирати, адже йдемо у відпустку, але ми контролювали гру, хоча й припускались помилок, які призводили до пропущених м’ячів.

Треба краще працювати над цим на тренуваннях, щоб не лише оборона, а й уся команда діяла ефективніше, і щоб ми не пропускали стільки м’ячів.

Так, було непросто грати після такої ночі, але я думаю, що і ми, і Кудрівка були в однакових умовах. Тому, слава Богу, ми сьогодні на хорошій ноті завершили цей чемпіонат і довели гру до перемоги.

Рекорд Ярмоленка? Ми й так більше грали на нього. І якщо чесно, добре, що він не забив — буде з нами ще грати, це для нас тільки плюс. Напевно, але ви краще в нього спитайте точно, бо я не можу відповідати за нього.

Дуже хотілось, щоб Андрій Миколайович забив, але, на жаль, не вийшло. А головним завданням було перемогти та не дозволяти суперникам швидко переходити в контратаки. Але, на жаль, сьогодні вони дуже часто вибігали вперед і забили нам другий м’яч. Так вийшло.

Сезон? Що тут підсумовувати? Кубок виграли — це чудово, але четверте місце в чемпіонаті для такого клубу, як Динамо, — це, я думаю, провал. Навіть якби було третє чи друге місце — це теж провал. Для Динамо лише золоті медалі означають хороший сезон.

Зараз у мене буде відпустка. Я до збірної не їду, тому відпочиватиму. Планую бути в Україні, проведу час з сім’єю. Потім ми поїдемо на збори, і я не бачитиму їх місяць-два, залежно від того, як виступатимемо у кваліфікації єврокубків. Сподіваюсь, що ми вийдемо в груповий етап й усе буде добре.

Роман Яремчук справді заходив до нас у роздягальню після гри. Не казав нічого особливого — просто привітав із перемогою, сказав, що ніч була непростою, і що в нього такого давно не було.

Заманити його в Динамо? Та намагаємось. Але це питання не до мене, краще запитайте в нього", — заявив український виконавець.

У підсумку київське Динамо здобуло за сезон 57 очок та фінішувало четвертим.