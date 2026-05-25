Аргентинський хавбек розглядає варіанти з Реалом і Манчестер Сіті через відсутність Ліги чемпіонів.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може змінити клуб уже цього літа після того, як лондонська команда не змогла пробитися до Ліги чемпіонів.

За інформацією британського журналіста Бена Джейкобса, чемпіон світу у складі збірної Аргентини хоче виступати на найвищому європейському рівні, тоді як Челсі завершив сезон АПЛ лише на десятому місці.

Повідомляється, що Фернандес відкритий до можливого переходу в Реал. Крім того, між оточенням футболіста та Манчестер Сіті вже відбувалися попередні неформальні контакти.

Додатковим фактором може стати потенційне призначення Енцо Марески головним тренером манчестерського клубу після відходу Пепа Гвардіоли. Саме з Марескою аргентинець уже працював у Челсі.

Попри інтерес інших клубів, керівництво Челсі не має наміру легко відпускати одного зі своїх лідерів. Лондонці готові розглядати лише великі пропозиції за 25-річного хавбека.

Контракт Фернандеса з Челсі діє до літа 2032 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.