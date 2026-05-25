Аргентинський хавбек розглядає варіанти з Реалом і Манчестер Сіті через відсутність Ліги чемпіонів.
Енцо Фернандес Getty Images
25 травня 2026, 11:51
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може змінити клуб уже цього літа після того, як лондонська команда не змогла пробитися до Ліги чемпіонів.
За інформацією британського журналіста Бена Джейкобса, чемпіон світу у складі збірної Аргентини хоче виступати на найвищому європейському рівні, тоді як Челсі завершив сезон АПЛ лише на десятому місці.
Повідомляється, що Фернандес відкритий до можливого переходу в Реал. Крім того, між оточенням футболіста та Манчестер Сіті вже відбувалися попередні неформальні контакти.
Додатковим фактором може стати потенційне призначення Енцо Марески головним тренером манчестерського клубу після відходу Пепа Гвардіоли. Саме з Марескою аргентинець уже працював у Челсі.
Попри інтерес інших клубів, керівництво Челсі не має наміру легко відпускати одного зі своїх лідерів. Лондонці готові розглядати лише великі пропозиції за 25-річного хавбека.
Контракт Фернандеса з Челсі діє до літа 2032 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.