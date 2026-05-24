Лідер Ліверпуля став лише другим африканським футболістом із позначкою у 300 стартів у Прем’єр-лізі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах досяг історичного показника в англійській Прем’єр-лізі. Єгипетський футболіст став другим африканцем, який провів понад 300 матчів у стартовому складі команд АПЛ.

Ювілейним для 33-річного гравця став поєдинок заключного туру чемпіонату Англії проти Брентфорда, у якому Салах вийшов із перших хвилин.

Рекорд серед африканських футболістів і надалі належить колишньому захиснику Арсенала, Манчестер Сіті та Ліверпуля Коло Туре, який розпочинав матчі АПЛ у стартовому складі 304 рази.

Салах шість разів виходив у основі Челсі та ще 294 матчі провів із перших хвилин у футболці Ліверпуля.