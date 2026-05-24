16-річний талант побив рекорд Хосе Бакстера у матчі проти Крістал Пелас.

Юний талант лондонського Арсеналу Макс Доуман встанов черговий історичний рекорд. У недільному матчі проти Крістал Пелас він вийшов на поле з перших хвилин, ставши наймолодшим гравцем стартового складу в історії англійської Прем'єр-ліги.

На момент виходу на газон стадіону Селхерст Парк Доуману виповниться 16 років і 144 дні. Цим досягненням юний канонір перевершить попередній рекорд, який тримався понад 15 років. До цього наймолодшим гравцем основи вважався Хосе Бакстер з Евертона, який у 2008 році вийшов у старті у віці 16 років і 198 днів.

Недільний матч матиме святковий характер для лондонського клубу. Гравці Арсеналу, які вже забезпечили собі чемпіонський титул, пройдуть крізь традиційний почесний коридор на стадіоні суперника. Для самого Доумана цей вихід на поле стане шостим у вищому дивізіоні.

Поточний футбольний рік став справжнім проривом для Макса Доумана. За останні місяці він зібрав вражаючу колекцію вікових рекордів у світовому футболі: Наймолодший гравець АПЛ: дебютував у серпні 2025 року у віці 15 років і 235 днів.

Наймолодший гравець Ліги чемпіонів: вийшов на поле у найпрестижнішому єврокубку в листопаді 2025 року у віці 15 років і 308 днів. Наймолодший бомбардир АПЛ: забив гол у ворота Евертона в березні цього року, коли йому було 16 років і 73 дні.