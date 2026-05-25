Після фінального матчу тренер закликав уболівальників цінувати кожен момент.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола провів свій останній матч на чолі англійського клубу. У поєдинку проти Астон Вілла містяни зазнали поразки з рахунком 1:2.

Після фінального свистка іспанський фахівець поспілкувався з журналістами та поділився емоціями від завершення своєї епохи в клубі.

“Ті, хто керує клубом – вони вперті і точно знають, чого хочуть. Вони добре знають, що суперники тут і в Європі дуже сильні. Тому я впевнений у майбутньому Манчестер Сіті”, – заявив Гвардіола.

Також тренер звернувся до вболівальників клубу:

“Ми не сприймаємо жоден виграний нами трофей як належне. Все, що я хотів би сказати фанатам, це насолоджуйтесь кожним кроком та всім, що ви робите.

Не чекайте на перемогу в Лізі чемпіонів, щоб бути щасливими, насолоджуйтесь процесом. Я знаю, що гравці тут це зроблять”.

Окремо Гвардіола висловився і про свого наступника:

“Коли клуб скаже мені, хто очолить Манчестер Сіті, я зателефоную йому. І скажу те саме, що говорив завжди: будь собою. Клуб надасть вам беззастережну підтримку, і це найважливіша річ.

Будьте собою і у важкі моменти це стане вашим захистом. Будьте вільні у своїх ідеях”.

На завершення іспанець підкреслив, що вірить у подальші успіхи клубу:

“Ми будували команду і моїм девізом завжди було: виграй цей матч.

Кубок Англії, чемпіонат, Кубок ліги? Постарайся виграти, подивися, що вийде, а потім рухайся далі. Я впевнений, знаючи тутешніх людей, що все буде добре. Абсолютно”, – підсумував Пеп.

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 нічиїх та 93 поразки) та завоював 20 титулів.