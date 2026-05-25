Після фінального матчу тренер закликав уболівальників цінувати кожен момент.
Хосеп Гвардіола, Getty images
25 травня 2026, 11:30
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола провів свій останній матч на чолі англійського клубу. У поєдинку проти Астон Вілла містяни зазнали поразки з рахунком 1:2.
Після фінального свистка іспанський фахівець поспілкувався з журналістами та поділився емоціями від завершення своєї епохи в клубі.
“Ті, хто керує клубом – вони вперті і точно знають, чого хочуть. Вони добре знають, що суперники тут і в Європі дуже сильні. Тому я впевнений у майбутньому Манчестер Сіті”, – заявив Гвардіола.
Також тренер звернувся до вболівальників клубу:
“Ми не сприймаємо жоден виграний нами трофей як належне. Все, що я хотів би сказати фанатам, це насолоджуйтесь кожним кроком та всім, що ви робите.
Не чекайте на перемогу в Лізі чемпіонів, щоб бути щасливими, насолоджуйтесь процесом. Я знаю, що гравці тут це зроблять”.
Окремо Гвардіола висловився і про свого наступника:
“Коли клуб скаже мені, хто очолить Манчестер Сіті, я зателефоную йому. І скажу те саме, що говорив завжди: будь собою. Клуб надасть вам беззастережну підтримку, і це найважливіша річ.
Будьте собою і у важкі моменти це стане вашим захистом. Будьте вільні у своїх ідеях”.
На завершення іспанець підкреслив, що вірить у подальші успіхи клубу:
“Ми будували команду і моїм девізом завжди було: виграй цей матч.
Кубок Англії, чемпіонат, Кубок ліги? Постарайся виграти, подивися, що вийде, а потім рухайся далі. Я впевнений, знаючи тутешніх людей, що все буде добре. Абсолютно”, – підсумував Пеп.
Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 нічиїх та 93 поразки) та завоював 20 титулів.