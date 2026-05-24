Англія

Лідер та плеймейкер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш встановив новий абсолютний рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю результативних передач протягом одного сезону. В останній ігровий день чемпіонату 2025-26 португалець записав на свій рахунок історичний, 21-й асист.

Довгоочікувана подія відбулася під час матчу проти Брайтона. На 33-й хвилині зустрічі Фернандеш майстерно виконав подачу з кутового, яку потужним ударом головою замкнув Патрік Доргу, відкривши рахунок у грі.

До цього моменту португальський півзахисник ділив першу сходинку з двома легендами Прем'єр-ліги — Тьєррі Анрі з лондонського Арсеналу та Кевіном Де Брюйне з Манчестер Сіті. Обидва футболісти свого часу змогли віддати по 20 результативних пасів за один розіграш чемпіонату.

Завдяки результативній дії у матчі з Брайтоном, Бруну перевершив їхнє досягнення та став одноосібним лідером за цим показником за всю історію турніру.

Окрім історичного рекорду, зірка збірної Португалії зібрав головні персональні нагороди англійського футболу: Найкращий гравець сезону Прем'єр-ліги та Футболіст року за версією Асоціації футбольних журналістів.