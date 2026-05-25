Київський клуб очікує жеребкування першого раунду кваліфікації та стежить за боротьбою за посів у Q2.
25 травня 2026, 09:10
Стали відомі всі потенційні суперники Динамо у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27. Саме з цієї стадії київський клуб розпочне свій єврокубковий шлях.
У стартовому раунді турніру команда може зустрітися з одним із шести можливих опонентів:
- Жиліна (Словаччина)
- Войводина (Сербія)
- Університатя Клуж (Румунія)
- Алюміній (Словенія)
- Деррі Сіті (Ірландія)
- Вестрі (Ісландія)
Цей список уже є остаточним і не зміниться до жеребкування.
Водночас для Динамо залишається актуальною боротьба за потрапляння до числа сіяних команд у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Для цього мають одночасно відбутися дві умови:
Маккабі Тель-Авів не повинен виграти фінал Кубка Ізраїлю проти Хапоеля Беер-Шева, а Пафос не має перемогти Аполлон у фіналі Кубка Кіпру.
У разі потрапляння до посіву Динамо може отримати більш прохідного суперника — серед можливих варіантів називаються Твенте, Хайдук, Тромсе, ЦСКА Софія та Хаммарбю.
Якщо ж київський клуб залишиться поза посівом, тоді потенційними суперниками стануть значно сильніші команди: Ференцварош, Вікторія Пльзень, Мідтьюлланн, ПАОК, Карабах або Андерлехт.