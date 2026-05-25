Ліга Європи

Київський клуб очікує жеребкування першого раунду кваліфікації та стежить за боротьбою за посів у Q2.

Стали відомі всі потенційні суперники Динамо у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27. Саме з цієї стадії київський клуб розпочне свій єврокубковий шлях.

У стартовому раунді турніру команда може зустрітися з одним із шести можливих опонентів:

- Жиліна (Словаччина)

- Войводина (Сербія)

- Університатя Клуж (Румунія)

- Алюміній (Словенія)

- Деррі Сіті (Ірландія)

- Вестрі (Ісландія)

Цей список уже є остаточним і не зміниться до жеребкування.

Водночас для Динамо залишається актуальною боротьба за потрапляння до числа сіяних команд у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Для цього мають одночасно відбутися дві умови:

Маккабі Тель-Авів не повинен виграти фінал Кубка Ізраїлю проти Хапоеля Беер-Шева, а Пафос не має перемогти Аполлон у фіналі Кубка Кіпру.

У разі потрапляння до посіву Динамо може отримати більш прохідного суперника — серед можливих варіантів називаються Твенте, Хайдук, Тромсе, ЦСКА Софія та Хаммарбю.

Якщо ж київський клуб залишиться поза посівом, тоді потенційними суперниками стануть значно сильніші команди: Ференцварош, Вікторія Пльзень, Мідтьюлланн, ПАОК, Карабах або Андерлехт.