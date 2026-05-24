Англія

Завершився останній тур чемпіонату Англії

Манчестер Сіті поразкою від Астон Вілли попрощався з Гвардіолою (1:2)

В останньому матчі під керівництвом іспанського фахівця містяни продемонстрували абсолютно різні тайми. У першій 45-хвилинці господарі впевнено контролювали хід матчу та вийшли вперед на 23-й хвилині: Семеньйо відзначився 17-м точним ударом у сезоні.

По перерві підопічні Емері перевернули малюнок гри в абсолютно неважливому для себе матчі. Нагадаємо, декілька днів тому віллани розгромили Франкфурт у фіналі Ліги Європи, гарантувавши собі місце у топ-5.

Героєм зустрічі став Оллі Воткінс, який оформив дубль. Другий гол довго переглядали на предмет офсайду, але у підсумку арбітр вказав на центр.

Між цими голами відбулися зворушливі події для вболівальників містян. Спочатку на 60-й хвилині залишив поле капітан Бернарду Сілва. Провівши у складі Сіті 9 сезонів, португалець виграв усі можливі трофеї. Команди вишикувались у коридор, аби провести легендарного гравця.

Згодом на заміну пішла не менш важлива персона для містян — Джон Стоунз також удостоївся подібних почестей. Обидва гравці залишать команду у статусі вільних агентів.

На заключних хвилинах господарі кинулись у фінальний штурм та навіть змогли відновити паритет зусиллями Фодена, проте після перегляду ВАР гол скасували.

За підсумками майже 100 хвилин Манчестер Сіті програв Астон Віллі та на мінорній ноті попрощався зі своїм легендарним наставником Хосепом Гвардіолою, який оголосив, що покине команду після 10 років у клубі.

Манчестер Сіті - Астон Вілла 1:2

Голи: Семеньйо 23 — Воткінс 47, 61

Арсенал впевненою перемогою над «Крістал Пелас» відсвяткував чемпіонство (2:0)

Олівер Гласнер та Мікель Артета випустили напіврезервний склад на заключну гру сезону, оскільки команди вже виконали свої завдання. Каноніри у минулому турі офіційно оформили титул чемпіона вперше за 20 років, а орли заздалегідь зберегли прописку на майбутній сезон та готуються до фіналу Ліги конференцій проти Райо Вальєкано», який відбудеться вже 27 травня.

Повертаючись до гри: гості без зайвих труднощів здолали суперника, забивши по разу в кожному таймі. Жезус під завісу першої 45-хвилинки відкрив рахунок у зустрічі, забивши свій перший гол за майже чотири місяці у Премʼєр-лізі. На початку другого тайму Мадуеке точним ударом відправив снаряд у сітку. На заключних хвилинах Матета відіграв один мʼяч

У підсумку Арсенал перемагає та готується до чемпіонського параду, а Пелас — до першого в історії фіналу євротурніру.

Крістал Пелес — Арсенал 1:2

Голи: Матета 89, Жезус 42, Мадуеке 48