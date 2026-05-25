Наставник россонері визнав, що команда заслужено залишилася поза топ-4 Серії А.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловив розчарування після поразки від Кальярі в останньому турі Серії А, через яку команда втратила шанс потрапити до Ліги чемпіонів.

Після завершення сезону россонері фінішували лише п’ятими в турнірній таблиці.

"Результат, на жаль, уже не змінити. Ми програли п'ять домашніх матчів і повністю заслужили те місце, на якому опинилися. Після забитого м'яча ми розслабилися та дуже погано діяли в обороні як команда", — заявив Аллегрі.

Італійський фахівець наголосив, що не має претензій до самовіддачі футболістів, однак визнав загальний провал сезону.

"Хлопцям я нічого не можу дорікнути — ми зробили максимум, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Зараз я розчарований і злий. Ми залишилися без Ліги чемпіонів. Після того як ми перевернули матч із Дженоа, ніхто не очікував, що в підсумку ми залишимося за бортом ЛЧ", — сказав наставник.

Також Аллегрі зазначив, що команді необхідно чесно оцінити підсумки кампанії.

"Доводиться з великою гіркотою приймати вердикт, винесений на полі. Хлопців я ні в чому не можу звинуватити — вони повністю виклалися. Знайти причину складно, я не знаю. Щось я зробив неправильно, щось ми всі разом зробили неправильно. Ми намагалися змінити ситуацію. Коли втрачаєш вихід до Ліги чемпіонів в останньому турі, це змушує негативно оцінювати весь сезон. Думаю, потрібно дуже тверезо оцінити всю кампанію", — підсумував Аллегрі.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Массіміліано Аллегрі може залишити Мілан через конфлікт із Златан Ібрагімович.