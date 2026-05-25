Наставник Ліверпуля оцінив сезон після завершального матчу АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот дав інтервʼю після матчу 38-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Брентфорд, який завершився внічию 1:1.

Після фінального свистка нідерландський фахівець заявив, що його команда заслуговувала на перемогу, хоча наприкінці зустрічі могла навіть поступитися.

“Ми не отримали того, на що заслуговували, це типова ситуація для нинішнього сезону. Ми заслуговували на перемогу, хоча на 100-й хвилині могли навіть програти”, – сказав Слот.

Тренер зазначив, що його підопічні повністю контролювали перебіг гри, особливо у першому таймі.

“Думаю, це була чергова гра, схожа на всі інші – супернику знадобилося 40 хвилин, перш ніж вони вперше дісталися нашого штрафного майданчика.

Можливо, я трохи перебільшую, але ми повністю домінували у першому таймі, проте після вкидання Брентфорд отримав свій перший шанс”, – додав наставник.

Також Слот вкотре звернув увагу на проблеми команди при стандартних положеннях.

“Стандартні положення – це ще одна тема, яку ми багато обговорювали цього сезону”, – наголосив тренер.

Окремо наставник мерсисайдців підкреслив важливість виходу команди до Ліги чемпіонів.

“Ми приїхали сюди, щоб зробити мінімум, необхідний для виходу до Ліги чемпіонів. Якщо подивитись на турнірну таблицю, деякі великі клуби не можуть потрапити до Ліги чемпіонів або єврокубків.

За останні кілька сезонів у цьому чемпіонаті деякі великі клуби не могли потрапити до єврокубків, тому ми ніколи не повинні сприймати це як належне, але очевидно, що ми хотіли більшого”, – заявив Слот.

На завершення нідерландець похвалив своїх футболістів за сезон, який, за його словами, видався надзвичайно важким через численні кадрові проблеми.

“Я дійсно пишаюся гравцями, тим, чого вони досягли цього сезону, тому що це був дуже, дуже, дуже складний період для нас, з усім тим, що нам довелося пережити, з усіма травмами”, – підсумував головний тренер Ліверпуля.