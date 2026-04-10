Англія

Новий головний тренер шпор поділився очікуваннями від свого дебютного матчу проти Сандерленда та закликав команду повернути довіру розчарованих уболівальників.

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі готується до свого першого поєдинку на посаді головного тренера лондонського Тоттенгема. Команда, яка переживає глибоку кризу та знаходиться всього в одному очку від зони вильоту (за сім турів до кінця чемпіонату), у неділю зіграє на виїзді проти Сандерленда.

Де Дзербі, призначений на посаду 31 березня, став вже третім керманичем шпор у поточному сезоні після Томаса Франка та Ігора Тудора (останній протримався на посаді лише 44 дні та сім матчів). Попри таку кадрову турбулентність, італієць випромінює оптимізм та повагу до своїх попередників.

"Я пишаюся і щасливий бути тут. Маю подякувати Вінаю Венкатешаму та Йохану Ланге, адже вони виявили до мене величезну довіру. Я думаю, що я не кращий за Франка чи Тудора, бо вважаю їх дуже хорошими тренерами. Я лише намагаюся використати свій стиль, характер, особистість та сильні сторони, щоб досягти нашої мети, що зараз є найважливішим", — заявив Де Дзербі на пресконференції у п'ятницю.

Тренер також зазначив, що чудово знає потенціал нинішнього складу: "Я впевнений щодо рівня гравців, бо в минулому був дуже близький до того, щоб запросити багатьох із них до своїх колишніх команд", — додав він.

Ситуація, в якій опинився Де Дзербі, є критичною. Тоттенгем не виграв жодного матчу у внутрішньому чемпіонаті у 2026 році і здобув лише дві перемоги починаючи з 26 жовтня 2025 року. Крім того, команда нещодавно вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись мадридському Атлетіко із загальним рахунком 5:7. Варто зазначити, що з 1950 року шпори лише один раз грали поза вищим дивізіоном — у сезоні 1977/78.

"Для мене це була велика можливість, тому що Тоттенгем — дуже важливий клуб у Прем'єр-лізі, а вона є найкращою лігою у світі. Мені подобаються якості гравців. Було вкрай важливо мати більше тижня до першої гри, щоб розібратися в наших проблемах", — зізнався наставник, який раніше успішно працював із Брайтоном.

Головним меседжем Де Дзербі перед дебютом стало звернення до команди та вболівальників:

"Моє послання персоналу та гравцям полягає в тому, що ми маємо заслужити підтримку. Вболівальники страждають так само, як і ми. Гравці можуть змінюватися, але для фанатів їхній клуб залишається унікальним. Ми повинні зробити їх щасливими завдяки правильному настрою та правильній поведінці на полі. Тоді й очки заробляти буде легше", — резюмував Роберто.

Дебютний іспит для Роберто Де Дзербі відбудеться вже цієї неділі, коли Тоттенгем завітає на Стедіум оф Лайт у гості до Сандерленда, який наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці. Початок зустрічі заплановано на 14:00 за місцевим часом.