Наставник синіх, взяв на себе відповідальність за провал у другому таймі проти Манчестер Сіті, пояснив відсторонення Енцо Фернандеса та поділився планами на літнє трансферне вікно.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Розеньйор не приховував свого розчарування після болісної поразки від Манчестер Сіті (0:3). Головною причиною невдоволення фахівця стала хронічна відсутність психологічної стійкості його команди, яка знову провалила другу половину гри, пропустивши два швидкі м'ячі один за одним.

За словами тренера, перша половина зустрічі пройшла за планом: лондонці діяли організовано в обороні, їх було важко зламати, а в перехідних фазах команда виглядала вкрай небезпечно. Більше того, сині мали забивати, але гол Марка Кукурельї було скасовано через міліметровий офсайд. Проте після перерви лондонці втратили контроль.

"Надзвичайно розчаровує, коли ти бачиш такий хороший перший тайм, але потім Сіті виходить і грає краще. Ми не маємо права пропускати два голи так швидко. Усе зводиться до стійкості у важкі моменти. Я не хочу говорити про позитив, бо реальність така: ми пропускаємо гол, а потім відразу ще один. Те саме було й проти ПСЖ, коли ми грали добре 75 хвилин, а потім посипалися. Усе складається, мов картковий будиночок, і цього не повинно бути в майбутньому", — емоційно зазначив Росеньйор.

Очоливши кризовий Челсі лише в січні, Росеньйор розуміє шалений тиск великого клубу. Він відмовився виправдовуватися браком часу, хоча й згадав досвід своїх іменитих колег, які мали кредит довіри на старті. Наставник наголосив, що не збирається ховатися за можливими майбутніми трансферами і має виправляти ситуацію з наявним складом уже зараз.

Окремо тренер прокоментував резонансну ситуацію з лідером півзахисту Енцо Фернандесом, який пропустив гру через внутрішню дискваліфікацію. Росеньйор запевнив, що не шкодує про це рішення, оскільки воно було стратегічним для побудови правильної культури в колективі.

"Іноді ви приймаєте рішення не для короткострокової вигоди, а задля того, щоб захистити цінності та культуру клубу в довгостроковій перспективі. Ми узгодили це з керівництвом та лідерами роздягальні. З Енцо тепер усе зрозуміло. Він фантастично підтримував мене та команду останніми днями, він найкращий гравець, і я з нетерпінням чекаю на його повернення наступного тижня", — пояснив фахівець.

Попри останні невдачі, Росеньйор нагадав, що сезон для Челсі не завершено: команда досі бере участь у гонці за зону Ліги чемпіонів та має шанси на здобуття Кубка Англії. Водночас керівництво вже активно планує літню перебудову. За словами тренера, протягом останнього тижня в клубі велися детальні переговори щодо посилення команди: від тактичних і позиційних аспектів до рівня фізичної підготовки.