Навряд керманич клубу з таким жартував би.

У останньому інтерв’ю головного тренера англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу запитали про відмінну форму його команди в другій частині сезону, де на внутрішній арені "містяни" поступились лише в дербі рідного міста на Олд Траффорд (0:2).

"Це все сонце. І ні, я не жартую.

Просто у Манчестері ніколи не буває сонця. Якби було сонце в листопаді, ми б стали чемпіонами Прем'єр-ліги ще в січні.

Так що дійсно, це все сонце винно, я вам чесно кажу. Настрій у хлопців просто покращився", — заявив іспанський фахівець.

Цими вихідними на Манчестер Сіті очікує вирішальний матч у чемпіонських перегонах на Етіхад проти лондонського Арсеналу.