Навряд керманич клубу з таким жартував би.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
13 квітня 2026, 08:15
У останньому інтерв’ю головного тренера англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу запитали про відмінну форму його команди в другій частині сезону, де на внутрішній арені "містяни" поступились лише в дербі рідного міста на Олд Траффорд (0:2).
"Це все сонце. І ні, я не жартую.
Просто у Манчестері ніколи не буває сонця. Якби було сонце в листопаді, ми б стали чемпіонами Прем'єр-ліги ще в січні.
Так що дійсно, це все сонце винно, я вам чесно кажу. Настрій у хлопців просто покращився", — заявив іспанський фахівець.
Цими вихідними на Манчестер Сіті очікує вирішальний матч у чемпіонських перегонах на Етіхад проти лондонського Арсеналу.