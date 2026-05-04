Англійський форвард незадоволений ситуацією в команді попри сильну статистику.
Мейсон Грінвуд, Getty Images
04 травня 2026, 22:22
Нападник Марселя Мейсон Грінвуд попросив керівництво клубу відпустити його під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє La Minute OM.
За інформацією джерела, 24-річний англієць невдоволений атмосферою в команді та відчуває себе ізольованим у колективі, що вплинуло на його бажання змінити клуб. Додатковим фактором стала невизначеність навколо виступів Марселя в єврокубках, зокрема ризик не потрапити безпосередньо до Ліги чемпіонів.
Зазначається, що це не перша спроба гравця залишити клуб — подібна ситуація вже виникала минулого літа, однак тоді Марсель вирішив зберегти футболіста через його важливу роль в атаці.
Попри позафутбольні труднощі, Грінвуд залишається найрезультативнішим гравцем команди: у сезоні-2025/26 він провів 39 матчів, у яких забив 19 голів і віддав 7 результативних передач.
Інтерес до форварда вже проявляють клуби з Саудівської Аравії, які уважно стежать за його ситуацією напередодні відкриття трансферного вікна.