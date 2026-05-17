Англія

Підопічні Хосепа Гвардіоли стали першою командою, яка виграла всі матчі Кубка Англії та Кубка ліги за один сезон.

Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії мінімально обіграв Челсі (1:0), ставши володарем трофею.

За інформацією Opta, Манчестер Сіті став першим клубом в історії, який зміг здобути перемоги у всіх матчах Кубка Англії та Кубка ліги в одному сезоні.

У національному кубку "містяни" обіграли Ексетер (10:1), Солфорд (2:0), Ньюкасл (3:1), Ліверпуль (4:0), Саутгемптон (2:1) та Челсі (1:0).

До цього Манчестер Сіті взяв Кубок ліги, обігравши Гаддерсфлід (2:0), Свонсі (3:1), Брентфорд (2:0), Ньюкасл (2:0, 3:1) та Арсенал (2:0).

Додамо, що для команди Хосепа Гвардіоли це був восьмий Кубок Англії та дев'ятий Кубок ліги.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола заборонив гравцям Манчестер Сіті святкувати перемогу в Кубку Англії.