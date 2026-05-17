Англія

Італійський фахівець готовий повернутися до роботи.

Колишній головний тренер Челсі Енцо Мареска може очолити Манчестер Сіті перед початком наступного сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже провело перемовини з 46-річним італійцем, з яким узгодило контракт до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.

Однак зазначається, що призначення італійця відбудеться лише в тому випадку, якщо нинішній коуч Сіті Хосеп Гвардіола ухвалить рішення покинути клуб із Манчестера.

Нагадаємо, Мареска перебуває без роботи після звільнення з Челсі у січні цього року. Разом із "синіми" він виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.

Після 36 турів Манчестер Сіті набрав 77 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на два бали. Свій наступний матч "містяни" проведуть проти Борнмута – гра запланована на 19 травня.

Раніше Мареска прокоментував чутки щодо свого майбутнього та потенційного призначення на місце Пепа Гвардіоли.