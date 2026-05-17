Італійський фахівець готовий повернутися до роботи.
Енцо Мареска, Getty Images
17 травня 2026, 13:45
Колишній головний тренер Челсі Енцо Мареска може очолити Манчестер Сіті перед початком наступного сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "містян" вже провело перемовини з 46-річним італійцем, з яким узгодило контракт до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.
Однак зазначається, що призначення італійця відбудеться лише в тому випадку, якщо нинішній коуч Сіті Хосеп Гвардіола ухвалить рішення покинути клуб із Манчестера.
Нагадаємо, Мареска перебуває без роботи після звільнення з Челсі у січні цього року. Разом із "синіми" він виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.
Після 36 турів Манчестер Сіті набрав 77 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на два бали. Свій наступний матч "містяни" проведуть проти Борнмута – гра запланована на 19 травня.
Раніше Мареска прокоментував чутки щодо свого майбутнього та потенційного призначення на місце Пепа Гвардіоли.