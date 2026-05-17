Англія

Капітан "синіх" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс прокоментував поразку своєї команди у матчі фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті (0:1).

"Звичайно, поразка розчарувала. Навіть не гра, адже вона була досить рівною. Суперник мав один напівмомент, і він зумів його реалізувати. Ніхто не радіє поразкам. Останнім часом ми програли чимало матчів – це важко.

Думаю, головне, що потрібне Челсі – це стабільність. Минулого тижня ми поїхали на Енфілд і, мабуть, мали перемогти, а сьогодні програли тут. Це складно. Нам багато чому потрібно навчитися і багато чого запозичити", — наводить слова Джеймса ВВС.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо призначений головним тренером Челсі.