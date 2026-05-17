Рамік Гаджиєв розповів про тривале відновлення після травми та повернення на поле.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Рамік Гаджиєв прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Епіцентра (1:1).

"Я повернувся до загальної групи, і на кожну гру був повністю налаштований. Я завжди хотів виходити й допомагати команді. Не відчував себе таким, що не готовий грати — просто працював і чекав свого шансу. Дякую тренерському штабу, що нарешті дав мені повернутися після довгого шляху. Я більше восьми місяців не грав офіційних матчів, і для мене це було дуже важливо.

Я ще перед грою знав, що мене планують випустити на поле. Тому вже був налаштований і розумів, що вийду на поле. У першому ж моменті майже міг бути гол. Але знову нічия… У нас уже кілька таких матчів, і ми ніяк не можемо виграти. Дуже хочеться вже перемоги, щоб завершити чемпіонат на хорошій ноті.

Складно сказати однозначно, чого не вистачає. У кожної команди бувають такі періоди. Зараз головне — зібратися на останню гру і віддати всі сили, щоб перемогти. А що саме не вистачає — це вже, мабуть, питання до тренерського штабу.

Хотілося перемогти, але Епіцентр — хороша команда, з ними завжди непросто. Вони, до речі, перемогли Полісся і зараз знову взяли очки. Треба віддати їм належне. Але в футболі нічию часто сприймають як нормальний результат, хоча коли це серія — це вже складніше.

Звісно, всі засмучені. Після кубкового матчу, коли ми не пройшли далі, нам не вдається зловити переможний імпульс. Це накопичується, і з кожною грою важче. Хочеться вже перемогти й брати свої очки, бо я вважаю, що ми не заслуговуємо на такі результати. Просто чогось не вистачає", — наводить слова Гаджиєва прес-служба клубу.

