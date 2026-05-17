Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 17 травня.

Сьогодні, 17 травня, мають відбутися всі десять матчів передостаннього, 37-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Дев'ять протистоянь проходитимуть паралельно, тоді як одна дуель відбудеться пізніше за інші.

Нагадаємо, що Барселона вже здобула чемпіонський титул. Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид і Реал Бетіс кваліфікувалися до Ліги чемпіонів, а Реал Сосьєдад — до Ліги Європи (за рахунок виграного Кубка Іспанії). Реал Ов'єдо достроково залишив "еліту".

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 0:2

У Барселоні Атлетік зазнав другої поспіль "сухої" поразки в Ла Лізі (0:2), дозволивши Еспаньйолу перервати свою безвиграшну серію з 18-ти матчів (6Н, 12П), що стартувала після очної зустрічі в грудні. У разі звитяги над Сельтою з різницею в два або більше голів підопічні Ернесто Вальверде гарантовано залишаться в боротьбі за єврокубки.

Сельта туром раніше поступилася вдома Леванте (2:3). Тепер упевнений поза власним полем клуб із Віго спробує перервати свою програшну серію з трьох матчів чемпіонату в Більбао. Цьому супернику Атлетік двічі за одну кампанію Ла Ліги не поступався із сезону-1992/93. Команда Клаудіо Хіральдеса має намір закріпитися на шостій сходинці.

прогноз 1:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 3:0

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 0:1

Ельче спробував дати бій Реалу Бетіс, але вилучення призвело до поразки в Севільї (1:2). У сподіванні покращити свої шанси на виживання колектив Едера Сарабії повертається на Естадіо Мартінес Валеро, де здобув 32 з 39-ти очок. З огляду на майбутній виїзд до Жирони, інший претендент на виліт робитиме все можливе, щоб обіграти Хетафе.

Перемога над Мальоркою вдома (3:1) наблизила Хетафе до завершення поточної кампанії у зоні єврокубків. Підопічні Хосе Бордаласа намагатимуться обійти Сельту й кваліфікуватися до Ліги Європи замість Ліги конференцій, але критичне турнірне становище й домашня впевненість Ельче можуть виявитися для них фатальними.

прогноз 1:0

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 1:1

Після надважливої вольової перемоги над Сельтою у Віго (3:2) Леванте спробує вп'яте поспіль обіграти Мальорку вдома. Цьому супернику клуб із Валенсії не поступався з жовтня 2006 року (4В, 3Н). Віри в спроможність команди Луїша Каштру досягнути успіху додає той факт, що в шести останніх домашніх матчах вона набрала аж 16 очок.

Колектив Мартіна Демічеліса туром раніше поступився Хетафе на виїзді (1:3). Всього дев'ять із 39-ти залікових балів набравши поза власним полем, Мальорка виглядає андердогом дуелі з Леванте. Фаворит у той же час намагатиметься здобути п'яту поспіль домашню звитягу в Ла Лізі. Цього клуб із Валенсії не досягав із травня 2018 року.

прогноз 2:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:1

Чотири поразки в останніх п'яти матчах, зокрема домашня від Атлетіко Мадрид (1:2) туром раніше, критично зменшили шанси Осасуни вийти до єврокубків. Виживання підопічним Алессіо Ліші досі не гарантовано, тож клуб із Памплони націлений щонайменше на те, щоб уп'яте поспіль не дозволити Еспаньйолу відзначитися голом на Естадіо Ель-Садар.

Клуб із Барселони не перемагав Осасуну на виїзді з вересня 2016 року (1Н, 3П), тоді як нинішня його виїзна безвиграшна серія налічує десять матчів (3Н, 7П). Загальну з 18-ти Еспаньйол перервав туром раніше, впоравшись удома з Атлетіком Більбао (2:0). Тим не менш, очікуємо, що Памплону команда Маноло Гонсалеса залишить без очок.

прогноз 2:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 0:4

Нічиєю з Валенсією на виїзді (1:1) Райо Вальєкано досягнув позначки в п'ять поспіль матчів без поразок у Ла Лізі (2В, 3Н), тоді як конкретно вдома клуб у чемпіонаті не програвав із 24 січня (4В, 4Н). Колектив Іньїго Переса досі може як зачепитися за єврокубки, так і вилетіти, тож навряд чи Вільярреалу буде легко на Естадіо де Вальєкас.

Підопічні Марселіно туром раніше вдома допомогли Севільї (2:3), конкуренту свого сьогоднішнього суперника. Йому ж Вільярреал не програвав із травня 2023 року (3В, 2Н). Очікуємо, що Райо Вальєкано зможе уникнути невдачі, тоді як потенційне здобуття господарям поля трьох очок залежатиме від рівня мотивації гостей.

прогноз 1:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 1:1

Реал Ов'єдо провів свою першу кампанію в Ла Лізі після 24-х сезонів поза "елітою", не зумівши затриматися в найвищому за статусом дивізіоні країни. Туром раніше команда Гільєрмо Альмади очікувано поступилася Реалу в Мадриді (0:2), а тепер спробує не дозволити Алавесу вперше із січня 1980 року перемогти на Естадіо Карлос Тартьєре.

Колектив Кіке Санчеса Флореса за рахунок домашньої перемоги над Барселоною (1:0) залишив зону вильоту. Сьогодні ж Алавесу необхідно скористатися відсутністю в Реала Ов'єдо додаткової мотивації, зробивши крок назустріч четвертому поспіль сезону серед "еліти". Очікуємо, що аутсайдеру не вдасться відібрати очки у фаворита дуелі.

прогноз 0:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 1:1

Туром раніше Реал Сосьєдад на виїзді поділив очки з Жироною (1:1). Підопічні Пеллегріно Матараццо не перемагали після здобуття Кубка Іспанії, а їхня безвиграшна серія в чемпіонаті зараз налічує шість матчів (4Н, 2П). Зауважимо, що на Аноеті клуб із Сан-Себастьяна не поступався Валенсії з вересня 2020 року (2В, 2Н).

Валенсія вдома зіграла внічию з Райо Вальєкано (1:1), наблизившись до невильоту. З огляду на майбутню домашню дуель із Барселоною, команді Карлоса Корберана не завадить набрати бодай один заліковий бал у матчі проти Реала Сосьєдад, тоді як здобуття трьох гарантує їй виживання незалежно від інших результатів.

прогноз 1:1

Неділя, 17 травня, 20:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 0:2

Неділя, 17 травня, 22:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 5:3

