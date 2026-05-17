Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Полтавою.

Київське Динамо напередодні обіграло СК Полтава в домашньому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Лобко прокоментував виступ власної команди.

"Дякую всім за привітання з дебютом. Насправді, це була моя мрія, тому я дуже щасливий. Дякую тренерам за довіру. Вийшов на поле й віддячив, чим зміг — заробив пенальті для Андрія Миколайовича. Вітаю його із забитим м’ячем та всю команду з перемогою.

Тренери вимагали, щоб я бігав, не зупинявся, брав участь у пресингу. Гадаю, робив те, що міг. Так, без м’яча було багато боротьби, десь програвав, десь — вигравав. Є над чим працювати.

Учора на теоретичному занятті повідомили, що ми з Павлом Люсіним вирушаємо на тренування першої команди та будемо в заявці. А сьогодні зранку я вже дізнався, що вийду у стартовому складі.

Після цього, звісно, удалось поспати, але все одно багато думав, спілкувався з батьками. Усі підтримали мене. Розумію, що це лише початок, далі ще багато чого буде — побачите!

Ще раз дякую, це була моя мрія, вона здійснилася. Але є ще багато мрій, тому працюватиму над їхнім утіленням", — заявив український виконавець.

У заключному турі київське Динамо прийматиме Кудрівку після фіналу Кубка України проти Чернігова посеред тижня.