Англія

У фінальній грі на Вемблі команда Хосепа Гвардіоли здолала лондонський Челсі.

Наприкінці сезону настає той самий довгоочікуваний момент розіграшу різноманітних трофеї, тож від кількості фінальних протистоянь голова йде обертом. Серед них окремої уваги при цьому заслуговує Кубок Англії, як найбільш вікове змагання у футбольній історії. І цього сезону до вирішальної гри на Вемблі вдалось пробитись командам, які за рахунок потенційної перемоги могли покращити собі настрій під завісу футбольного року.

А лондонський Челсі ще й залишався з єдиною досяжною можливістю пробитись до єврокубків на наступний сезон, бо через чемпіонат "пенсіонери" з цим завданням упоратись так і не змогли. Їхні суперники з Манчестер Сіті тим часом розмірковують дещо іншими категоріями, і в разі збігу дивовижних обставин другий кубковий трофей за сезон міг стати для команди Хосепа Гвардіоли основною складовою потенційного внутрішнього требла. Але про це все ж таки зарано говорити.

Бо спершу Сіті мав переграти Челсі, який обрав на цей матч тактику гри від захисту, і якщо Калум Макфарлейн із точки зору нападу навряд чи б устиг чогось навчити свій колектив на тимчасовій посаді головного тренера, то в обороні достатньо було просто виявляти зібраність та належну концентрацію уваги. Принаймні в першому таймі ці дві характеристики в Челсі були на високому рівні, тож суперники обмежились лише поодинокими моментами.

На початку матчу Мармуш своєю єдиною нагодою пробити з відскоку на межі воротарського скористався недбало, після чого наступний епізод виник у штрафному лондонців аж посеред першого тайму, проте з перехоплення м’яча у Джеймса у виконанні Доку Голанд прострілив також не надто якісно в напрямку єгиптянина. А згодом норвежець уже в очній дуелі проти Санчеса на лівому краю чужих володінь із гострого кута переграти воротаря не зумів.

Трохи пріснуватим видався перший тайм цього поєдинку в підсумку, тож Гвардіола вирішив на другу половину кидати в бій Шеркі, і тому вистачило менше двох хвилин для створення потенційно гольового епізоду. Але з подачі О’Райлі з лівого флангу на дальній стійці Семеньйо головою пробив над воротами. Як виявилось згодом, зимовому новачку Сіті значно зручніше п’ятою з боротьби проти захисника замикати в дальній кут простріл Голанда з правого флангу штрафного, аніж забити в більш очевидному епізоді.

Таким чином на моменті на 72 хвилині "містяни" вийшли вперед за рахунком, і єдиним шансом Челсі відігратись при цьому був момент уже за мить після пропущеного м’яча, коли Колвілл головою продовжив до воротарського подачу з лівого флангу на Енцо, але партнер у падінні перевів м’яч над воротами. На цьому все — далі "сині" могли хіба що ще два голи у власні ворота отримати, якби Санчес не впорався з ударами Нунеса з гострого кута та Шеркі в центрі штрафного на останніх хвилинах. Такий собі фінал за видовищностю.

Фінальний свисток головного арбітра Даррена Інгленда зафіксував перемогу Манчестер Сіті в розіграші Кубка Англії зразка сезону-2025/26, тоді як лондонський Челсі зупинився за крок від заповітного трофею.



Челсі — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Семеньйо, 72

Челсі: Санчес — Колвілл, Фофана, Гато — Гюсто, Джеймс (Делап, 83), Кайседо, Кукурелья (Нету, 74) — Палмер, Е. Фернандес — Педро (Гарначо, 86).

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі (Ковачич, 65), Сілва — Семеньйо, Мармуш (Шеркі, 46), Доку — Голанд.



Попередження: Е. Фернандес, Кукурелья, Кайседо — Хусанов