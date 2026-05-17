Наставник СК Полтава поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер СК Полтава Павло Матвійченко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"По-перше, я хочу сказати слова подяки нашим гравцям. Наскільки вони могли – стільки вони й віддавали всі свої сили, свою майстерність.

Ви розумієте, що якщо ми вже на перших хвилинах даємо такий рахунок… Індивідуальні помилки вирішують такий момент. З Динамо, ви розумієте – це гранд, хто б там що не казав, на цей час вони ще чемпіони нашої країни. Дуже складно.

На мою думку, наші футболісти десь перебудувалися, більш уважно почали грати, виконувати вимоги, про котрі ми просили. Все ж більш-менш ми змогли зрівняти темп гри. На жаль, наша майстерність… Як ви кажете – були підходи. Не кажу, що їх було багато, але два-три підходи були, але через нашу майстерність, на жаль, ми не реалізували ці моменти.

У нас швидкі атакувальні півзахисники – Галенков, Одарюк. В них є робота на швидкості з м’ячем, але вони ще не розуміють, що відповідальність від них має бути. І оцієї відповідальності, на мою думку, десь вони побоюються. Ну, нічого, будемо працювати – думаю, все буде добре", — наводить слова Матвійченка УПЛ ТБ.

