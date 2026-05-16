Англія

Після тріумфу на Вемблі наставник містян миттєво переключив увагу команди на надважливий матч проти Борнмута у чемпіонській гонці.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що його підопічним не дозволять навіть одного кухля пива для відзначення перемоги в Кубку Англії.

У суботу містяни мінімально здолали лондонський Челсі з рахунком 1:0 на легендарному стадіоні Вемблі, завоювавши свій другий трофей у поточному сезоні. Проте іспанський фахівець одразу дав зрозуміти: часу на радощі немає, і команда негайно повертається до Манчестера для підготовки до фінішу Прем'єр-ліги.

Уже у вівторок на стадіоні Віталіті Манчестер Сіт зійдеться у протистоянні з Борнмутом. Цей поєдинок є критично важливим у спробі обігнати лондонський Арсенал на вершині турнірної таблиці в останній тиждень сезону.

На запитання журналістів про те, чи планується святкова вечірка в Лондоні в суботу ввечері, Гвардіола відповів безальтернативно:

"Святкувати будемо вдома. Навіть жодного пива. Ні, ні, ні — у нас просто немає часу на це. У "Челсі" було сім днів на підготовку до фіналу, у нас — лише три, а вчорашній день взагалі був жахливим. Ми буквально провели шість годин у дорозі, щоб дістатися сюди. Потяги — це невелика проблема в цій країні. Шість годин!"

Наразі Манчестер Сіті відстає від лідируючого Арсенала на два очки, маючи при цьому дві гри у запасі. Подальший сценарій розвитку подій виглядає максимально напруженим: Якщо Арсенал у понеділок переможе Бернлі (який уже офіційно вилетів із вищого дивізіону) на Емірейтс, то Сіті буде зобов'язаний перемагати Борнмут у вівторок, щоб зберегти шанси на титул до останнього вікенду.

У фінальному турі, який відбудеться в неділю, Манчестер Сіті прийматиме Астон Віллу на Етіхад, а Арсенал зіграє в лондонському дербі проти Крістал Пелес на Селгерст Парк. Замість нічних гулянь у столиці, Гвардіола пообіцяв гравцям повноцінне свято вже після завершення чемпіонату.

За словами тренера, клуб організує масштабний чемпіонський парад у Манчестері, де чоловіча команда зможе розділити успіх разом із жіночим колективом Сіті. Цей захід запланований на наступний понеділок — одразу після фінальної гри проти Астон Вілли.