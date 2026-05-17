Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Калум Макфарлейн прокоментував поразку своєї команди у матчі фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті (0:1).

"Це дивне відчуття, але я пишаюся грою. Я вважаю, що це була справді рівна гра. Вітаю Манчестер Сіті. Цього разу вони виявилися сильнішими, але, як на мене, це був матч двох рівних команд.

Я вважаю, що ми йшли з ними нога в ногу. У нас були моменти, коли ми грали краще, і в них були моменти, коли вони були кращими, а долю гри вирішив один епізод високої майстерності. Я вважаю, що обидві команди створювали схожі моменти, схожі шанси.

Сьогодні нам також забракло везіння. Мені здалося, що це був пенальті за фол проти Йоррела Гато, і в інший день нам би його поставили. Як на мене, це очевидний пенальті.

Хабі Алонсо? У мене немає нічого, що можна повідомити з цього приводу. Моя робота — тренувати команду і готувати її до наступних двох матчів", — наводить слова Макфарлейна ВВС.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола заборонив гравцям Манчестер Сіті святкувати перемогу в Кубку Англії.