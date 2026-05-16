Англія

Португальський тренер прагне знову попрацювати з англійцем після їхньої спільної роботи в Манчестер Юнайтед.

Жозе Моурінью та Маркус Рашфорд у 2018, Getty Images

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, який найближчим часом має очолити Реал Мадрид, попросив керівництво клубу розглянути трансфер нападника Маркуса Рашфорд. Про це повідомляє The Independent.

28-річний англієць наразі виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Юнайтед, якому все ще належать права на футболіста.

За інформацією джерела, Моурінью зацікавлений у возз’єднанні з Рашфордом після їхньої спільної роботи на Олд Траффорд. Португалець високо оцінює як футбольні якості англійця, так і їхні особисті взаємини, які залишилися хорошими ще з часів Манчестер Юнайтед.

Окрім спортивної складової, потенційний трансфер Рашфорда до Реала став би серйозним ударом по Барселоні, де футболіст хотів би залишитися на постійній основі.

Втім, каталонський клуб, як повідомляється, не готовий активувати опцію викупу в розмірі 30 мільйонів євро, яку вимагає Манчестер Юнайтед.

Під керівництвом Моурінью Рашфорд був одним із ключових гравців Манчестер Юнайтед. За два повноцінні сезони під орудою португальця англієць допоміг команді виграти Лігу Європи й Кубок англійської ліги.