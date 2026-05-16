Англія

Як повідомляє Фабріціо Романо, керівництво синіх досягло повної домовленості з Хабі Алонсо щодо його призначення на посаду головного тренера. Сторони узгодили довгостроковий контракт терміном на чотири роки. Очікується, що іспанський спеціаліст прилетить до столиці Великої Британії вже наступного тижня, де поставить підпис під документами та буде офіційно представлений як новий керманич команди.

Для 44-річного Алонсо це буде перший досвід роботи в Англійській Прем'єр-лізі у статусі тренера. Нагадаємо, що останнім місцем його роботи був мадридський Реал. Іспанець очолив вершкових влітку 2025 року — після свого видатного досягнення з леверкузенським Баєром, який він привів до історичного чемпіонства у Бундеслізі без жодної поразки.

Проте період у Мадриді виявився нетривалим: вже у січні 2026 року, лише після семи місяців роботи, Алонсо залишив посаду за обопільною згодою сторін.

Прихід такого статусного тренера покликаний стабілізувати вкрай складну ситуацію на Стемфорд Брідж. Поточний сезон став справжнім випробуванням для команди та вболівальників. У квітні клуб ухвалив рішення звільнити Ліама Росеньйора, який протримався на посаді лише 106 днів. Під його керівництвом лондонці видали історично погану серію результатів, що супроводжувалася конфліктами всередині роздягальні.

Після звільнення Росеньйора і до кінця поточного сезону обов’язки головного тренера Челсі тимчасово виконує Калум Макфарлейн. Фахівець, який раніше очолював команду синіх U-21, наразі намагається згуртувати колектив на фініші чемпіонату та підготувати плацдарм для початку нової ери під керівництвом Хабі Алонсо.