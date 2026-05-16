Англія

Англійські клуби отримають можливість уникати автоматичної передачі справ до незалежної комісії.

Англійська Прем’єр-ліга планує внести суттєві зміни до фінансового регламенту PSR (Profit and Sustainability Rules). Про це повідомляє Sky.

За інформацією джерела, керівництво ліги пропонує дозволити клубам укладати угоди щодо можливих порушень фінансових правил без автоматичної передачі справи до незалежної дисциплінарної комісії.

Очікується, що клуби АПЛ проголосують за нововведення під час щорічної зустрічі наступного місяця. Головна мета змін — пришвидшити та спростити процес розгляду фінансових порушень.

Наразі правила PSR дозволяють клубам втрачати не більше ніж 105 мільйонів фунтів за трирічний період. У випадку перевищення ліміту клуби можуть отримати серйозні санкції, включно зі штрафами або зняттям очок.

У попередніх сезонах покарання за порушення фінансових правил уже отримували Евертон та Ноттінгем Форест, які втрачали очки в турнірній таблиці. Також санкції застосовувалися до Лестер Сіті після вильоту з Прем’єр-ліги.

Зазначається, що у разі схвалення нові правила можуть почати діяти вже найближчим часом — ще до масштабної реформи фінансової системи англійського футболу.

Раніше Прем’єр-ліга вже оголосила про намір поступово замінити PSR на нові моделі контролю — Squad Cost Ratio та Sustainability and Systemic Resilience, які мають бути ближчими до фінансових норм УЄФА.