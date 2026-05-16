Англія

Єгипетський лідер червоних виступив із емоційною заявою на тлі поразки від Астон Вілли.

Поразка Ліверпуля у гостьовому матчі проти Астон Вілли з рахунком 4:2 не лише завдала болючого удару по турнірних амбіціях мерсисайдців, а й спровокувала серйозну критику всередині самого клубу.

Одразу після гри лідер команди Мохамед Салах опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) відвертий допис, у якому гостро розкритикував нинішній ігровий стиль та закликав негайно повернути філософію атакувального хеві-метал футболу.

Сама зустріч у середу на Вілла Парк склалася для гостей невтішно. Головний тренер Арне Слот неочікувано залишив Салаха на лаві запасних. І хоча по ходу гри капітан Вірджил ван Дейк зумів зрівняти рахунок, господарі поля швидко скористалися провалами в захисті Ліверпуля та вирвали впевнену перемогу.

Після фінального свистка Арне Слот визнав, що цей результат є вкрай шкідливим, адже команда втратила прямий шанс гарантувати собі путівку до головного єврокубку країни. 33-річний єгипетський форвард, який офіційно залишить Енфілд наприкінці цього сезону, не стримував емоцій у своєму зверненні до вболівальників:

"Я бачив, як цей клуб перетворюється з тих, хто був скептиком, на віруючих, а з тих, хто вірив — на чемпіонів. Це вимагало важкої праці, і я завжди робив усе можливе, щоб допомогти клубу досягти цього. Ніщо не робить мене гордішим за це. Наша чергова поразка в цьому сезоні була дуже болісною, і наші вболівальники цього не заслуговують"

Салах безальтернативно наголосив, що прагматичний підхід має відійти в минуле:

"Я хочу бачити, як Ліверпуль повернеться до стану атакувальної команди, якої бояться суперники, і до того, що вона виграє трофеї. Це футбол, у який я вмію грати, і це та ідентичність, яку потрібно повернути та зберегти назавжди.

Це не може бути предметом обговорення, і кожен, хто приєднується до цього клубу, повинен до цього адаптуватися. Ліверпуль не повинен прагнути перемагати в якихось матчах тут і там. Усі команди виграють матчі".

За дев'ять років перебування в Мерсісайді Салах здобув статус абсолютної легенди, вигравши з клубом два титули Прем'єр-ліги, два Кубки Англії та Лігу чемпіонів. За цей золотий період червоні лише один раз (у сезоні 2023/24) фінішували п'ятими та пролетіли повз Лігу чемпіонів. Наразі історія ризикує повторитися.

Доля лігочемпіонської путівки для підопічних Арне Слота тепер повністю залежатиме від поєдинку останнього туру проти Брентфорда, який відбудеться 24 травня. Попри свій літній відхід, Салах запевнив, що віддасть усе заради результату в прощальному матчі:

"Ліверпуль завжди буде клубом, який багато означає для мене та моєї родини. Я хочу бачити його успіх ще довго після того, як я піду. Як я завжди казав, кваліфікація до Ліги чемпіонів наступного сезону – це абсолютний мінімум, і я зроблю все можливе, щоб це сталося", — резюмував Мо.