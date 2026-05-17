Юліан Нагельсманн, Getty Images
17 травня 2026, 11:34
Національна збірна Німеччини наближається до моменту оголошення розширеного переліку гравців, які під орудою Юліана Нагельсманна готуватимуться до чемпіонату світу-2026 та матимуть можливість поїхати на мундіаль до США, Мексики та Канади вже менш ніж за місяць.
І несподіваним для багатьох чином до розташування "Бундестім" може повернутись 40-річний воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр, який певний час не викликався до лав національної команди через різноманітні причини, пов’язані з травмами та поверненням до оптимальної форми.
Поява цієї новини здійняла інформаційну хвилю в Німеччині, яку довелось заспокоювати під час одного з загальнонаціональних шоу самому головному тренеру.
"Я завжди намагаюсь спочатку поговорити з гравцями — із усіма ними, незалежно від їхнього імені, без винятків.
Це розмова виключно тренера та гравця, у якій немає місця ЗМІ. Футболісти мають почути рішення від мене особисто — усе прозоро.
Із гравцем завжди зв'язуються першим, якщо його планують викликати, але цього ще не сталось. До четверга мені потрібно буде зробити близько 62 телефонних дзвінків, а потім побачимо, що буде", — заявив німецький фахівець.
