Німеччина

Фінального рішення в тренера ще немає.

Національна збірна Німеччини наближається до моменту оголошення розширеного переліку гравців, які під орудою Юліана Нагельсманна готуватимуться до чемпіонату світу-2026 та матимуть можливість поїхати на мундіаль до США, Мексики та Канади вже менш ніж за місяць.

І несподіваним для багатьох чином до розташування "Бундестім" може повернутись 40-річний воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр, який певний час не викликався до лав національної команди через різноманітні причини, пов’язані з травмами та поверненням до оптимальної форми.

Поява цієї новини здійняла інформаційну хвилю в Німеччині, яку довелось заспокоювати під час одного з загальнонаціональних шоу самому головному тренеру.

"Я завжди намагаюсь спочатку поговорити з гравцями — із усіма ними, незалежно від їхнього імені, без винятків.

Це розмова виключно тренера та гравця, у якій немає місця ЗМІ. Футболісти мають почути рішення від мене особисто — усе прозоро.

Із гравцем завжди зв'язуються першим, якщо його планують викликати, але цього ще не сталось. До четверга мені потрібно буде зробити близько 62 телефонних дзвінків, а потім побачимо, що буде", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що раніше Нагельсманн також прокоментував виклик нападника Лероя Сане з турецького Галатасарая до лав національної команди.