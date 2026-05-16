Шведський захисник покине англійський клуб улітку 2026.

31-річний захисник Еміль Крафт офіційно залишить Ньюкасл після завершення сезону 2025/26.

Шведський футболіст та керівництво англійського клубу не змогли домовитися щодо продовження контракту, термін дії якого спливає влітку 2026 року. Таким чином, Крафт завершить свій семирічний етап виступів у складі "сорок".

Футболіст уже звернувся до вболівальників і подякував клубу за роки, проведені в Ньюкаслі:

"Я дуже вдячний за можливість представляти цей неймовірний футбольний клуб протягом останніх семи років. Він став величезною частиною мого життя, тут я пережив безліч чудових моментів, а Ньюкасл – це місце, яке я з гордістю називав своїм домом.

У мене були як хороші, так і складні періоди на особистому рівні, а також непрості часи через травми, але я завжди відчував неймовірну підтримку від уболівальників, партнерів по команді, тренерського штабу та всіх, хто пов’язаний із клубом.

Для мене було честю носити цю футболку, а особливо – бути частиною команди, яка змогла увійти в історію за останні кілька років", – сказав Крафт.

Еміль приєднався до Ньюкасла у 2019 році та за цей час став важливою частиною команди, допомігши клубу повернутися до боротьби за високі місця в АПЛ.