Лондонський Тоттенгем планує серйозні кадрові зміни влітку незалежно від того, чи зуміє команда зберегти прописку в англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє GiveMeSport.

Наразі команда Роберто Де Дзербі перебуває лише за два очки від зони вильоту за два тури до завершення сезону. На тлі складної турнірної ситуації в клубі вже готуються до масштабного оновлення складу.

За інформацією джерела, найближчим літом Тоттенгем може залишити капітан Крістіан Ромеро, а воротар Гульєльмо Вікаріо привернув увагу Інтера. Також завершуються контракти Бена Девіса та Іва Біссума.

Орендовані Жоау Палінья та Рандаль Коло Муані після завершення сезону мають повернутися до своїх клубів, хоча Де Дзербі зацікавлений у повноцінному трансфері португальського хавбека.

Крім того, невизначеним залишається майбутнє Рішарлісона, яким цікавляться клуби із Саудівської Аравії. Попит на трансферному ринку також має Домінік Соланке.

За інформацією джерела, Тоттенгем планує підсилити одразу кілька позицій — нападника, вінгера та центрального півзахисника. Одним із головних кандидатів на посилення центру поля є хавбек Борнмута Алекс Скотт.

На 22-річного англійця також претендують Манчестер Юнайтед та Челсі, однак у Тоттенгема може бути перевага, адже футболіст із дитинства підтримує саме лондонський клуб. Водночас Борнмут сподівається продовжити контракт із молодим півзахисником.