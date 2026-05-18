Англія

Тимчасовий наставник синіх запевнив, що звістка про підписання контракту з екстренером мадридського Реала та леверкузенського Баєра миттєво підняла бойовий дух у роздягальні лондонців.

Головною темою спілкування тимчасового наставника Челсі Калума Макфарлейна з пресою стало офіційне призначення Хабі Алонсо на посаду повноцінного головного тренера команди.

Попри болючу поразку від Манчестер Сіті (0:1) у фіналі Кубка Англії, Макфарлейн запевнив, що звістка про підписання чотирирічного контракту з екстренером мадридського Реала та леверкузенського Баєра миттєво підняла бойовий дух у роздягальні лондонців.

Хоча Хабі Алонсо офіційно візьме управління командою у свої руки лише в липні, комунікація між нинішнім та майбутнім тренерськими штабами вже розпочалася. Розмовляючи з журналістами напередодні лондонського дербі з Тоттенгемом, Макфарлейн зізнався, що іспанець сам вийшов з ним на зв'язок після фіналу на Вемблі.

"Я ще не розмовляв з ним, але в неділю він надіслав мені текстове повідомлення. Деталі я збережу в таємниці, але здебільшого воно стосувалося нашого кубкового фіналу. У нас відбулася коротка розмова у форматі листування", — поділився виконувач обов'язків головного тренера.

Відповідаючи на запитання про те, як роздягальня сприйняла новину, Макфарлейн зробив особливий акцент на оптимізмі футболістів. За його словами, гравці сповнені енергії та з нетерпінням очікують можливості попрацювати з фахівцем такого рівня.

"Усі неймовірно схвильовані. Він — видатний гравець , який здобував великі трофеї та мав приголомшливу ігрову кар'єру. Він матиме беззаперечну повагу від кожного. Це дійсно захопливі новини для клубу, фахівець дуже талановитий, з величезним бекграундом", — наголосив Макфарлейн.

Тимчасовий керманич також підкреслив, що запрошення такого престижного менеджера є доказом непохитного статусу Челсі у світовому футболі:

"Мене це не дивує. Челсі — це величезний клуб. І хоча цей сезон приніс чимало розчарувань, наша команда часом демонструє високу якість. Такий клуб завжди приваблюватиме топ-гравців та топ-менеджерів, і я дуже радий за наше майбутнє", — зауважив спеціаліст.

Перед тим як Хабі Алонсо почне перетворювати потенціал нинішнього складу на стабільні результати, команді необхідно гідно завершити поточну кампанію. Під керівництвом Калума Макфарлейна синім залишилося провести два фінальні поєдинки:

У вівторок ввечері вони прийматимуть Тоттенгем у принциповому домашньому дербі на Стемфорд Брідж. • В останній ігровий день сезону вирушать у гості до Сандерленда на Стедіум оф Лайт. Аби поборотися за єврокубкові місця, аристократи повинні обовʼязково перемагати в кожній грі. Наразі сині посідають 10 місце, маючи у своєму активі 49 очок.