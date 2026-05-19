Молодий тренер чудово зарекомендував себе на тренерському містку Нюрнберга у другій Бундеслізі.

Легенда збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мірослав Клозе є серйозним претендентом на те, щоб очолити італійський Лаціо. У римському клубі назрівають серйозні зміни, оскільки позиції нинішнього наставника Мауріціо Саррі опинилися під загрозою.

Атмосфера у стані б'янкочелесті стала напруженою після того, як команда другий рік поспіль фінішувала поза зоною єврокубків. Хоча Лаціо зміг дійти до фіналу Кубка Італії(прграли Інтеру з рахунком 0:2), невдачі в Серії А змусили президента клубу Клаудіо Лотіто засумніватися в подальшій доцільності роботи з Саррі.

Напруга між тренером та керівництвом вийшла в публічну площину. Лотіто зробив прозорий натяк на можливе звільнення фахівця, заявивши, що в житті всі корисні, і ніхто не є незамінним. Зі свого боку, італійський тренер неодноразово висловлював розчарування через те, що не має впливу на трансферну політику клубу. Контракт алленаторе з зі столичним клубом розрахований до 2028 року.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, керівництво розглядає Мірослава Клозе як рішення поточних проблем клубу. Німецький фахівець добре знайомий римським уболівальникам: він провів у складі Лаціо п'ять успішних років як гравець.

Клозе чудово зарекомендував себе на тренерському містку Нюрнберга у другій Бундеслізі. Команду, якій пророкували боротьбу за виживання, він вивів на комфортне восьме місце. Крім того, німець проявив себе як тактично гнучкий фахівець, який вміє адаптуватися до суперників.

Ще одним вагомим аргументом на користь Клозе є його робота з молоддю. У Нюрнберзі він керував наймолодшим складом у лізі (середній вік — лише 23 роки), а кілька талановитих гравців під його керівництвом були продані за рекордні для клубу суми. Такий підхід ідеально відповідає баченню Лотіто щодо розвитку Лаціо.

Очікується, що найближчими днями президент клубу зустрінеться з Мауріціо Саррі, щоб остаточно вирішити його долю. Якщо сторони погодять розірвання контракту, Мірослав Клозе готовий повернутися на Стадіо Олімпіко вже в ролі головного тренера.