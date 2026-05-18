Англія

Іспанський фахівець завершує одну з найуспішніших епох в історії англійського футболу.

Манчестер Сіті готується до масштабних змін: головний тренер Пеп Гвардіола залишить клуб влітку 2026 року після завершення сезону. Про це повідомляють журналісти The Athletic Девід Орнштейн та Сем Лі, а також інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 55-річний фахівець ухвалив рішення завершити десятирічний цикл роботи в клубі, за який здобув 20 трофеїв, включно з шістьма титулами Прем’єр-ліги та історичною перемогою в Лізі чемпіонів у 2023 році. Останні матчі сезону проти Борнмута та Астон Вілли стануть прощальними для тренера на чолі команди.

Керівництво клубу вже визначилося з потенційним наступником — очікується, що команду очолить колишній наставник Челсі Енцо Маєрска, який раніше працював у тренерському штабі Гвардіоли та в системі Манчестер Сіті. Його призначення розглядається як продовження футбольної філософії іспанця.

Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році та кардинально змінив стиль гри команди і загалом англійського футболу, зробивши акцент на контролі м’яча, позиційних атаках і виході з оборони через короткий пас.

Його відхід збігається з новим етапом перебудови в клубі, оскільки влітку також очікуються зміни у складі та можливі відходи ключових гравців, що відкриває нову сторінку в історії "містян".