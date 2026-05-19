Високий суд Лондона відхилив апеляцію Сарвара Ісмаїлова проти МЗС Великої Британії.

Колишній директор футбольного клубу Евертон Сарвар Ісмаїлов зазнав поразки у Високому суді під час спроби оскаржити рішення Міністерства закордонних справ Великої Британії. Відомство відмовилося знімати з нього санкції, накладені через зв'язки його дядька — російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова — з президентом РФ Владіміром Путіним.

Сарвар Ісмаїлов та його брат Санджар потрапили під британські санкції у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що у 2024 році формулювання підстав у санкційних документах було дещо змінено, обмеження проти братів залишилися чинними.

Під час слухань на початку цього місяця адвокати Ісмаїлова стверджували, що продовження санкцій є несправедливим. Адвокат Х'юго Кіт наголосив, що його клієнта покарали виключно через родинні зв'язки.

За словами захисту, Ісмаїлов переїхав до Великої Британії у 13-річному віці, ніколи не жив у Росії в дорослому житті та не має жодних політичних зв'язків чи доступу до Путіна і російського уряду. Адвокат також підкреслив, що немає жодних доказів підтримки Ісмаїловим російського уряду чи війни в Україні, назвавши рішення МЗС ірраціональним, примхливим та абсолютно безцільним.

Міністерство закордонних справ стало на захист свого рішення. Представник МЗС Джейсон Побджой зазначив, що санкції проти осіб на основі їхніх сімейних зв'язків служать кільком раціональним і законним цілям і сприяють досягненню головної мети всього санкційного режиму.

Суддя Пушпіндер Сайні повністю відхилив твердження Ісмаїлова. У своєму 46-сторінковому рішенні він визнав дії МЗС раціональними та зазначив, що розумно припустити, що Ісмаїлов міг би чинити тиск на свого впливового дядька.

"Питання не в тому, чи саме по собі призначення заявника призведе до завершення конфлікту. Швидше питання полягає в тому, чи здатний цей захід сприяти досягненню заявленої мети як частини загального режиму санкцій. Включення заявника та інших подібних до нього осіб, які пов’язані з паном Усмановим, робить важливий внесок у загальний сукупний вплив санкцій та посилює тиск на Росію щодо її дій в Україні", — зазначив суддя Сайні у своєму висновку.

Крім того, суддя підкреслив, що такі рішення наочно демонструють наявність жорстких негативних наслідків від спілкування з особами, пов'язаними з російським режимом.

Уродженець Узбекистану Сарвар Ісмаїлов почав працювати в Евертоні у 2019 році. Влітку 2021 року він офіційно увійшов до ради директорів клубу. Проте вже в листопаді того ж року він був змушений залишити всі свої посади через висунуті йому звинувачення у кримінальному злочині, які пізніше були зняті.