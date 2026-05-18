Керівництво клубу задіяло додаткові камери на трибунах для ідентифікації порушників.
Getty Images
18 травня 2026, 20:20
Керівництво англійського Лідс Юнайтед пообіцяло запровадити суворі санкції щодо вболівальників, які були причетні до гомофобних скандувань під час недільного матчу проти Брайтона. Поєдинок на стадіоні Елланд Роуд завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.
Для виявлення порушників клуб ще до початку матчу Прем'єр-ліги встановив на трибунах додаткові камери відеоспостереження.
"Як було повідомлено перед матчем, будь-якій формі дискримінаційного скандування немає місця у футболі. — Будь-хто, кого викриють у гомофобному скандуванні, зіткнеться з тривалою забороною на перебування на стадіоні", — йдеться в офіційній заяві Лідса.
Представники клубу також зазначили, що чули провокаційні скандування, пов'язані з іменем Джиммі Севіла, проте наголосили, що це в жодному разі не робить інші форми дискримінаційної та гомофобної поведінки у відповідь прийнятними.
Попри швидку реакцію керівництва Лідс Юнайтед, клубу все ще можуть висунути офіційні звинувачення від Футбольної асоціації (FA), оскільки подібні інциденти є грубим порушенням її дисциплінарних правил.
Варто зазначити, що у місті Брайтон проживає одна з найбільших ЛГБТК+ спільнот у Великій Британії, через що вболівальники місцевої команди регулярно стають мішенню для гомофобних глузувань з боку фанатів команд-суперниць.
Для Лідса це вже не перший подібний інцидент: у 2023 році клуб був оштрафований на солідну суму в 150 000 фунтів стерлінгів за аналогічні скандування під час попереднього візиту Брайтона на Елланд Роуд.