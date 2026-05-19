ВІВТОРОК, 19 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут проводить історично сильний сезон і досі залишається одним із головних відкриттів кампанії. Команда Іраоли підходить до матчу з найдовшою безпрограшною серією в АПЛ цього сезону — вже 16 матчів поспіль "вишні" не знають поразок. Хоча велика кількість нічиїх певний час стримувала клуб у боротьбі за топ-5, останнім часом Борнмут почав перетворювати хорошу гру на перемоги — чотири виграші в останніх п’яти турах лише підтверджують чудову форму господарів.

Особливо потужно Борнмут виглядає вдома. На Віталіті Стедіум команда програла лише двічі за весь чемпіонат, а в минулому сезоні саме тут змогла сенсаційно переграти Манчестер Сіті з рахунком 2:1. Команда Іраоли вміє терпіти без м’яча, різко переходити в атаку та максимально ефективно використовувати простір. У центрі поля величезний обсяг роботи виконують Тайлер Адамс і Алекс Скотт, тоді як на флангах загрозу створюють Раян і Маркус Таверньє. Водночас кадрові проблеми теж є — дискваліфікований Раян Крісті, а Хуліо Солер продовжує відновлення після травми.

Манчестер Сіті підходить до гри в чудовому настрої після перемоги у фіналі Кубка Англії над Челсі. Єдиний гол Антуана Семеньйо приніс Пепу Гвардіолі ще один трофей та дозволив каталонцю вкотре вписати своє ім’я в історію англійського футболу. Втім, у Прем’єр-лізі ситуація для "містян" залишається напруженою — навіть серія з десяти матчів без поразок у всіх турнірах може виявитися недостатньою у боротьбі за титул.

Попри втому після фіналу Кубка Англії, Манчестер Сіті продовжує демонструвати чемпіонський футбол. Ерлінг Голанд стабільно забиває у вирішальні моменти сезону, Родрі повернувся після пошкодження, а Раян Шеркі дедалі впевненіше почувається в системі Гвардіоли. Особливо важливо для гостей те, що вони значно додали в обороні — у чотирьох із п’яти останніх виїзних матчів у внутрішніх турнірах Сіті не пропускав. Однак статистика останніх візитів на південне узбережжя Англії насторожує: жодна з останніх чотирьох таких поїздок у рамках АПЛ не завершилася перемогою "містян".

Очікується дуже інтенсивний та емоційний матч. Борнмут має реальні шанси поборотися за єврокубкові позиції та прагнутиме скористатися втомою суперника після кубкового фіналу. Манчестер Сіті ж чудово розуміє, що будь-яка осічка може остаточно подарувати чемпіонство Арсеналу. Саме тому на Віталіті Стедіум варто чекати максимальної концентрації від команди Гвардіоли та футболу найвищого рівня з обох сторін.