Англія

Команда Мікеля Артети знову забила за підсумками кутового, після чого в нервовому другому таймі втримала перевагу.

Матч лондонського Арсеналу проти Бернлі на Емірейтс у передостанньому турі англійської Прем’єр-ліги дуже зручно опинився в пізньому телевізійному слоті понеділка, так що весь футбольний світ міг подивитись за черговою спробою команди Мікеля Артети наблизитись до здобуття чемпіонського титулу. І це був цілком вірогідний сценарій, адже на Емірейтс завітав колектив, який достроково вилетів з "елітного" дивізіону й нещодавно залишився без головного тренера, тож не мав особливої спортивної мотивації.

Однак Майкл Джексон (жодного відношення до американського співака та танцюриста) зрештою зумів донести до своєї команди, що як би там не було, а найгірше для "бордових" уже залишилось позаду, тож можна просто наостанок пограти в гарний футбол. А як додати сюди нервозність колективу Мікеля Артети, який ризикував майже всім у цій грі, то виходить цілком непоганий сюжет принаймні в першому таймі, у якому тривалий час андердоги не подавали ознак слабкості в обороні.

І навіть більше — перший гольовий момент у цій грі у вигляді удару Флорентіну з пів кола перед штрафним низом повз праву стійку на третій хвилині належав саме Бернлі, тоді як Арсенал витратив на створення загрози аж у п’ять разів більше ігрового часу. Утім, тоді вже каркас воріт рятував під час спроби Троссара пробити з-за меж карного майданчика під ближню стійку.

А далі все пішло за знайомим сценарієм поєдинків, у яких команді Артети вдавалось зловити необхідний ігровий темп. Із плином часу в штрафному гостей ставало дедалі гостріше, один момент накладався на інший, і зрештою на 37 хвилині Сака з правого флангу з кутового виконав подачу до воротарського на Гаверца, а той головою поставив крапку в черговому стандарті "канонірів" у цьому сезоні. І також зробив те, що до цього не вдавалось Езе, тому-таки Саці та Едегору в епізодах ігрового штибу.

Другий тайм також починався зі спроби Бернлі атакувати, але Ентоні помилкою Езе на лівому фланзі скористатись не зміг, після чого півзахисник Арсеналу пішов виправлятись до чужого штрафного й майже одразу відзначився ударом злету в поперечину на завершення подачі Москери з правого краю атаки. А потім був момент, який знову викликав чимало суперечок із приводу роботи VAR.

Бо підкат Гаверца відкритими шипами в литку Угочукву на 67 хвилині біля правого флангу чужого штрафного не виглядав, як відповідна епізоду дія й точно був небезпечним для півзахисника "бордових". І, знову ж таки, чимало схожих вилучень ми бачили за ходом сезону, але цього разу ні — Джеймс Белл та Тімоті Вуд так і не покликали Пола Тірні на перегляд, а отже німець обмежився жовтою. Хоча всі довкола розуміли, що Кая просто пробачили, тому Артета миттєво прибрав його з поля від гріха подалі.

І це все відбувалось у заключні пів години ігрового часу, які цікавими точно назвати не вийде. Арсенал методично вбивав ритм поєдинку, і навіть коли Тірні без жодних застережень накинув чи не половину від додаткового часу зверху просто тому, що господарі намагались не тримати м’яч у грі, усе одного нічого цікавого Бернлі запропонувати не зміг.

У заключному турі лондонський Арсенал гратиме в дербі на полі Крістал Пелес, тоді як Бернлі прийматиме Вулвергемптон у останньому танку аутсайдерів.



Арсенал — Бернлі 1:0

Гол: Гаверц, 37

Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 72) — Едегор (Субіменді, 90+3), Райс, Езе (Льюїс-Скеллі, 72) — Сака, Гаверц (Йокерес, 72), Троссар (Мартінеллі, 90+3).

Бернлі: Вайсс — Вокер, Туанзебе, Естев (Гамфріс, 82), Пірес — Угочукву (Лоран, 71), Флорентіну (Ворд-Праус, 78) — Чауна (Брун Ларсен, 82), Ганнібал (Амдуні, 70), Ентоні — Флеммінг.



Попередження: Гаверц — Ганнібал, Флеммінг , Пірес