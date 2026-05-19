Англія

Лондонці залишаються за крок до першого титулу в АПЛ за понад 20 років.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета зізнався, що у вівторок він стане найвідданішим фанатом Борнмута. Його команда знаходиться на межі здобуття довгоочікуваного чемпіонства у Прем'єр-лізі, і результат матчу головного конкурента може стати вирішальним.

У понеділок каноніри здобули надважливу, хоч і напружену перемогу над Бернлі з рахунком 1:0. Переможний гол у першому таймі на свій рахунок записав Кай Гаверц. Це вже друга поспіль валідольна гра для підопічних Артети після аналогічної мінімальної перемоги над Вест Гемом (1:0).

Тепер тиск переходить на «Манчестер Сіті». Щоб зберегти інтригу в боротьбі за трофей до останнього ігрового дня, команді Пепа Гвардіоли необхідно обов'язково перемагати на стадіоні Віталіті.

На запитання журналістів, чи вболіватиме він за Борнмут протягом найближчої доби, Артета відповів без вагань:

"Найбільший [уболівальник] в історії. Я думаю, що ми всі зараз уболівальники Борнмута, бо знаємо, що це означає".

Іспанський фахівець відверто розповів про шалене емоційне напруження на фініші сезону. Він зізнався, що не впевнений, чи зможе подивитися матч конкурентів від початку до кінця.

"Я думав, що моє волосся ніколи не зникне, але ця робота випробовує його на міцність. Я не знаю, як довго я збираюся це дивитися, але я буду там, перед телевізором. Я планував дивитися матч з родиною, але не знаю, на скільки мене вистачить", — пожартував Артета.

Незалежно від того, як завершиться протистояння Манчестер Сіті та Борнмута, доля титулу багато в чому залишається в руках самих лондонців. Якщо Арсенал переможе Крістал Пелас в останньому турі чемпіонату, клуб офіційно стане чемпіоном Прем'єр-ліги вперше з 2004 року.