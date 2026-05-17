Марку Сілва тримає інтригу.

Головний тренер лондонського Фулгема Марку Сілва зізнався, що досі не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього на Крейвен Коттедж. Чинна угода 48-річного португальця завершується наприкінці червня.

Керівництво дачників прагне зберегти наставника та, за наявною інформацією, вже запропонувало йому новий трирічний контракт. Після недільної нічиєї з Вулвергемптоном (1:1) екстренер Евертона, Вотфорда та Галл Сіті прокоментував ситуацію в інтерв'ю для програми Match of the Day.

"Я ще не вирішив. Я розумію, що вболівальники хочуть знати майбутнє клубу, але ні я, ні керівництво не можемо нічого повідомляти, коли рішення ще не ухвалено", — наголосив Сілва.

Тренер підкреслив, що майбутнє літо стане визначальним для проєкту:

"У нас будуть зустрічі, я збираюся глибоко все проаналізувати. Є багато речей для обговорення, і в цей момент потрібно зберігати спокій, щоб вирішити безліч питань. Це літо буде одним із найважливіших для майбутнього клубу", — зауважив фахівець.

Одним із таких нагальних питань є ситуація з контрактами гравців. Зокрема, цього літа спливає термін дії угоди лідера атаки команди — валлійця Гаррі Вілсона, який у поточному сезоні Прем'єр-ліги відзначився 10 забитими м'ячами.

За п'ять років роботи Сілва перетворив Фулгем із команди Чемпіоншипа на стабільного учасника Прем'єр-ліги. Він вивів лондонців до еліти у своєму першому ж сезоні, після чого успішно закріпив їх там, посідаючи 10-те, 13-те та 11-те місця.

Знайомі Сілви стверджують, що фахівець має серйозні амбіції тренувати на найвищому рівні. Свою відданість європейському футболу він уже продемонстрував, відхиливши низку фінансово привабливих пропозицій від клубів із Саудівської Аравії.

Успіхи португальця не залишаються непоміченими. Раніше його кандидатуру активно пов'язували з лондонським Челсі, перш ніж у неділю синіх очолив Хабі Алонсо.

Наразі ж Сілва не виключає можливості повернення до португальського футболу: у пресі ширяться чутки, що нинішній керманич Бенфіки Жозе Моурінью може вирушити до мадридського Реала, що відкриє привабливу вакансію в лісабонському гранді.

Фулгем посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці. Команді залишилося зіграти один матч — домашнє протистояння з Ньюкаслом. Проте безвиграшна серія з трьох останніх поєдинків серйозно вдарила по позиціях дачників, фактично перекресливши їхні шанси на кваліфікацію до єврокубків на наступний сезон.