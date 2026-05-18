Англія

Ветеран узгодив новий контракт із рідним клубом.

Досвідчений голкіпер Манчестер Юнайтед Том Гітон досяг домовленості з керівництвом клубу щодо підписання нової угоди. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, новий контракт 40-річного ветерана буде розрахований до червня 2027 року.

Тома Гітона можна вважати справжнім старожилом та легендою клубу, попри вкрай малу кількість ігрового часу за основу. Голкіпер є вихованцем академії червоних дияволів. У 2000-х роках керівництво Манчестер Юнайтед неодноразово відправляло молодого воротаря по орендах для отримання ігрової практики, а у 2010 році він був проданий до Вікома

Справжнє визнання на найвищому рівні Гітон здобув у складі Бернлі, де протягом шести сезонів був беззаперечним першим номером команди. Згодом він також успішно захищав кольори Астон Вілли, перш ніж у 2021 році здійснити емоційне повернення до рідного клубу в Манчестер.

Свій довгоочікуваний офіційний дебют за головну команду Юнайтед Гітон оформив лише після повернення, вийшовши на заміну в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз у сезоні 2020/21.

У поточному сезоні досвідчений голкіпер ще жодного разу не з'являвся на полі в офіційних зустрічах. Загалом за свою кар'єру Том провів лише 3 офіційні поєдинки за першу команду манкуніанців. Востаннє він брав безпосередню участь у матчі ще 1 лютого 2023 року — тоді Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгем Форест із рахунком 2:0 у рамках півфіналу Кубка англійської ліги.