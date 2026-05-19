Після чотирьох років, 119 голів та семи здобутих трофеїв польський бомбардир залишає каталонський клуб, назавжди вписавши своє ім'я в історію відродження команди.

У неділю стадіон Камп Ноу став ареною зворушливого прощання. Коли за п'ять хвилин до кінця переможного матчу проти Реал Бетіса (3:1) на табло загорілася дев'ятка, сповіщаючи про заміну Роберта Левандовськоі, гравці Барселони кинулися обіймати свого лідера.

До них приєднався навіть голкіпер Гарсія, який пробіг пів поля, аби віддати шану нападнику, тоді як трибуни скандували ім'я поляка на мотив відомої пісні з мультфільму Флінстоуни.

Напередодні 37-річний форвард офіційно оголосив, що залишить клуб у червні після завершення контракту. Цей матч став для нього останнім на домашній арені, і вболівальники підготували особливий банер: "Роберте, все почалося з тебе", підкреслюючи його ключову роль у трансформації команди протягом останніх років.

"Це був дуже емоційний і дуже важкий день", — зізнався ветеран, звертаючись до глядачів після того, як товариші по команді влаштували йому почесний коридор, а на поле вийшла його родина.

Левандовські приєднався до Барси влітку 2022 року, коли клуб переживав глибоку кризу та фінішував на 13 очок позаду Реала. Його трансфер за 45 мільйонів євро став каталізатором відродження команди.

За чотири роки в Каталонії поляк продемонстрував вражаючу статистику та став справжнім лідером для молоді: 119 голів та 19 результативних передач у 192 матчах у всіх турнірах (найкращий показник у Ла Лізі з моменту його переїзду).

7 здобутих трофеїв, серед яких три чемпіонські титули Ла Ліги, три Суперкубки Іспанії та один Кубок Іспанії. Та фундаментальний вплив на психологію команди та підвищення внутрішніх стандартів клубу.

Головний тренер команди Гансі Флік, з яким Левандовські раніше вигравав Лігу чемпіонів у складі мюнхенської Баварії, високо оцінив атмосферу прощання:

"Я думаю, що це було ідеальне прощання для нього. Це було дуже зворушливо. Видно, що його серце тут, з цим клубом, з людьми тут", — заявив тренер.

Молоді зірки команди також не стримували вдячності. Півзахисник Гаві емоційно написав у соціальних мережах: "Ти прийшов, коли ми були в найгіршому стані, і завдяки своїм голам і лідерству повернув клуб туди, де він заслуговує бути, знову конкуруючи за все".

Попри те, що Барселона була готова запропонувати Левандовські продовження співпраці, хоч і на знижених умовах, гравець вирішив піти на мажорній ноті. Він адаптувався до зміни своєї ролі в команді на тлі стрімкого прогресу Ламіна Ямаля та Рафіньї, створивши минулого сезону одне з найяскравіших атакувальних тріо в Європі, але обрав своєчасний відхід.

Наступний пункт призначення легендарного форварда поки не підтверджено. За інформацією джерел, він має пропозиції від клубів американської MLS, Саудівської професійної ліги та кількох європейських команд. Проте сам гравець зізнався, що саме тут він та його родина знайшли справжній дім: "Каталонія — моє місце на землі".

Після завершального матчу сезону проти Валенсії наступного тижня Роберт Левандовські остаточно перегорне цю яскраву сторінку, залишивши по собі спадщину переможця, чиї голи повернули Барселоні її велич.