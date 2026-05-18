Лондонський клуб поки не веде активних перемовин із захисником щодо покращення умов угоди.
Леві Колвілл, Getty Images
18 травня 2026, 23:00
Челсі наразі не веде переговорів із захисником Леві Колвіллом щодо нового контракту, попри нещодавні повідомлення про активний прогрес у перемовинах. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, останні контакти між сторонами відбулися ще минулого літа. Тоді клуб і футболіст провели попередні обговорення нової угоди, однак процес був поставлений на паузу після того, як 23-річний англієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки під час передсезонної підготовки.
Очікується, що сторони можуть повернутися до переговорів уже після завершення нинішнього сезону. Наразі ж у Челсі вирішили відкласти питання контрактів одразу кількох футболістів до літа.
Колвілл нещодавно повернувся на поле після тривалого відновлення та вже взяв участь у двох останніх матчах команди, зокрема у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті.
Чинний контракт захисника з лондонським клубом розрахований до 2030 року та містить опцію продовження ще на один сезон.