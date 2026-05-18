Лондонський клуб поки не веде активних перемовин із захисником щодо покращення умов угоди.

Челсі наразі не веде переговорів із захисником Леві Колвіллом щодо нового контракту, попри нещодавні повідомлення про активний прогрес у перемовинах. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, останні контакти між сторонами відбулися ще минулого літа. Тоді клуб і футболіст провели попередні обговорення нової угоди, однак процес був поставлений на паузу після того, як 23-річний англієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки під час передсезонної підготовки.

Очікується, що сторони можуть повернутися до переговорів уже після завершення нинішнього сезону. Наразі ж у Челсі вирішили відкласти питання контрактів одразу кількох футболістів до літа.

Колвілл нещодавно повернувся на поле після тривалого відновлення та вже взяв участь у двох останніх матчах команди, зокрема у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті.

Чинний контракт захисника з лондонським клубом розрахований до 2030 року та містить опцію продовження ще на один сезон.