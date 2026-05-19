Тренер Бернлі впевнений, що автор єдиного переможного голу мав отримати червону картку за грубий фол, що могло б кардинально змінити фінал поєдинку на Емірейтс.

Тимчасовий наставник Бернлі Майк Джексон виступив із різкою критикою суддівства після мінімальної поразки від Арсенал (0:1). На його думку, форварда канонірів Кая Гаверца слід було вилучити з поля за небезпечну гру ще в середині другого тайму.

Ця перемога на стадіоні Емірейтс має колосальне значення для лондонців: єдиний гол Гаверца головою у першому таймі після розіграшу стандарту залишив команду Мікеля Артети лише за одну перемогу від першого з 2004 року чемпіонського титулу Прем'єр-ліги.

Оформити чемпіонство Арсенал зможе вже в неділю у матчі проти Крістал Пелас на Селхерст Парк, або ж навіть раніше — якщо Манчестер Сіті у вівторок не зможе обіграти Борнмут.

Проте, матч міг скластися зовсім інакше, а німецький легіонер міг залишити свою команду в меншості. На 69-й хвилині Гаверц жорстко зіграв проти гравця Бернлі Леслі Угочукву, завдавши йому удару по литці ззаду.

Попри те, що епізод перевіряла система VAR, головного арбітра Пола Тірні не покликали до монітора для перегляду повтору. Гаверц уникнув покарання, яке означало б не лише вилучення, а й дискваліфікацію на потенційно золотий матч із Пелас.

Джексон переконаний, що це була груба помилка бригади арбітрів:

"Мені не подобається бачити, як гравців вилучають з поля, але я переглянув гру і, судячи з того, як її судять сьогодні, я думаю, що це червона картка для Гаверца. Коли ви дивитеся кадр за кадром, ви маєте змогу побачити це з різних точок зору. Це небезпечно, це стрибок із відірваними від газону ногами. Це був цинічний фол — взагалі зупинити гру", — заявив спеціаліст.

Тренер Бернлі підкреслив, що гра в більшості могла б врятувати матч для його команди:

"Я розчарований, бо за 20 хвилин до кінця це могло змінити хід гри — ми все ще були в грі.Він також міг травмувати Угочукву. Це важливі рішення, які іноді не приймаються, і ми стикаємося з цим протягом усього сезону", — додав Джексон.

Коментуючи пропущений м'яч, Джексон визнав помилки власних підопічних у захисті:

"Ми знаємо, що вони становлять загрозу зі стандартних положень. Зазвичай хтось просто не стежить за своїм гравцем, але саме ця дрібниця відрізняє найкращі команди в грі", — підсумув ав фахівець.

Нагадаємо, Бернлі заздалегідь гарантував собі виліт до Чемпіоншипу, наразі вони посідають 19 місце маючи у своєму активі 21 пункт.