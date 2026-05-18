Football.ua представляє прев'ю матчу 37-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 18 травня та розпочнеться о 22:00.
Арсенал — Бернлі, Getty Images
18 травня 2026, 08:30
У передостанньому турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал проведе свій останній домашній матч сезону, прийнявши вже вилетівший до Чемпіоншипу Бернлі. Для команди Мікеля Артети це може бути вечір, після якого чемпіонський титул стане ближчим як ніколи за останні 22 роки. Перемога залишить лондонців у максимально вигідному становищі перед фінішем кампанії та чинитиме серйозний тиск на Манчестер Сіті.
ПОНЕДІЛОК, 18 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після поразки на Етіхад Стедіум Арсенал зумів ідеально відреагувати на кризовий момент сезону. "Каноніри" виграли три поспіль матчі АПЛ без жодного пропущеного м’яча, а також пробилися до фіналу Ліги чемпіонів, вкотре підтвердивши статус однієї з найсильніших команд Європи цього сезону. Особливої впевненості команді додає домашня форма — Арсенал не програє вдома новачкам Прем’єр-ліги вже багато років, а в матчах проти команд, які вже втратили шанси на порятунок, має ідеальний показник.
Команда Артети зараз виглядає дуже зрілою та прагматичною. Навіть мінімальні перемоги над Вест Гемом чи іншими суперниками на фініші чемпіонату демонструють готовність Арсеналу боротися за результат будь-якою ціною. Відмінну форму набрали Леандро Троссар та Віктор Йокерес, а капітан Мартін Едегор, який яскраво вийшов на заміну в попередньому турі, може повернутися до стартового складу. Водночас кадрові втрати залишаються проблемою: сезон уже завершився для Бена Вайта, а Юррієн Тімбер і Мікель Меріно продовжують відновлення після травм.
Для Бернлі цей сезон перетворився на справжнє розчарування. Після домінування в Чемпіоншипі та дострокового повернення до еліти "бордові" так і не змогли адаптуватися до рівня Прем’єр-ліги. Команда надовго застрягла в зоні вильоту, а зміна головного тренера не дала бажаного ефекту. Проте навіть попри виліт команда Майка Джексона намагатиметься завершити сезон достойно та уникнути останнього місця в таблиці.
Попри катастрофічні результати, Бернлі періодично створював проблеми навіть топ-клубам. У 2026 році команда вже відбирала очки у Ліверпуля, Челсі, Астон Вілли та Манчестер Юнайтед. Особливо небезпечними залишаються швидкі фланги з Джейдоном Ентоні та Лумом Чауною, а Зіан Флеммінг проводить найкращий сезон у кар’єрі, вже діставшись позначки у десять голів у Прем’єр-лізі. Втім, оборона гостей залишається однією з найгірших у чемпіонаті — на виїзді Бернлі пропускає надто багато й досі не провів жодного "сухого" матчу поза домом у поточному сезоні АПЛ.
Очікується, що Арсенал із перших хвилин захопить контроль над грою та спробує швидко зняти всі питання щодо результату. Атмосфера на Емірейтс Стедіум обіцяє бути особливою — уболівальники вже відчувають наближення історичного чемпіонства. Для Бернлі ж цей матч стане можливістю гідно завершити складний сезон і, можливо, вкотре здивувати фаворита. Але з огляду на форму команд і турнірну мотивацію господарів саме "каноніри" виглядають беззаперечними фаворитами вечора.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.09, тоді як потенційний успіх Бернлі оцінюється показником 31.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 11.0.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Москера, Саліба, Габріел, Інкап'є — Райс, Льюїс-Скеллі — Сака, Едегор, Троссар — Йокерес
БЕРНЛІ : Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Пірес — Угочукву, Флорентіно — Чауна, Ганнібал, Ентоні — Флеммінг
прогноз 3:0