ПОНЕДІЛОК, 18 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після поразки на Етіхад Стедіум Арсенал зумів ідеально відреагувати на кризовий момент сезону. "Каноніри" виграли три поспіль матчі АПЛ без жодного пропущеного м’яча, а також пробилися до фіналу Ліги чемпіонів, вкотре підтвердивши статус однієї з найсильніших команд Європи цього сезону. Особливої впевненості команді додає домашня форма — Арсенал не програє вдома новачкам Прем’єр-ліги вже багато років, а в матчах проти команд, які вже втратили шанси на порятунок, має ідеальний показник.

Команда Артети зараз виглядає дуже зрілою та прагматичною. Навіть мінімальні перемоги над Вест Гемом чи іншими суперниками на фініші чемпіонату демонструють готовність Арсеналу боротися за результат будь-якою ціною. Відмінну форму набрали Леандро Троссар та Віктор Йокерес, а капітан Мартін Едегор, який яскраво вийшов на заміну в попередньому турі, може повернутися до стартового складу. Водночас кадрові втрати залишаються проблемою: сезон уже завершився для Бена Вайта, а Юррієн Тімбер і Мікель Меріно продовжують відновлення після травм.

Для Бернлі цей сезон перетворився на справжнє розчарування. Після домінування в Чемпіоншипі та дострокового повернення до еліти "бордові" так і не змогли адаптуватися до рівня Прем’єр-ліги. Команда надовго застрягла в зоні вильоту, а зміна головного тренера не дала бажаного ефекту. Проте навіть попри виліт команда Майка Джексона намагатиметься завершити сезон достойно та уникнути останнього місця в таблиці.

Попри катастрофічні результати, Бернлі періодично створював проблеми навіть топ-клубам. У 2026 році команда вже відбирала очки у Ліверпуля, Челсі, Астон Вілли та Манчестер Юнайтед. Особливо небезпечними залишаються швидкі фланги з Джейдоном Ентоні та Лумом Чауною, а Зіан Флеммінг проводить найкращий сезон у кар’єрі, вже діставшись позначки у десять голів у Прем’єр-лізі. Втім, оборона гостей залишається однією з найгірших у чемпіонаті — на виїзді Бернлі пропускає надто багато й досі не провів жодного "сухого" матчу поза домом у поточному сезоні АПЛ.

Очікується, що Арсенал із перших хвилин захопить контроль над грою та спробує швидко зняти всі питання щодо результату. Атмосфера на Емірейтс Стедіум обіцяє бути особливою — уболівальники вже відчувають наближення історичного чемпіонства. Для Бернлі ж цей матч стане можливістю гідно завершити складний сезон і, можливо, вкотре здивувати фаворита. Але з огляду на форму команд і турнірну мотивацію господарів саме "каноніри" виглядають беззаперечними фаворитами вечора.