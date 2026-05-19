Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Добре зіграли сьогодні проти потужної команди. Не сиділи в захисті, чекали свої моменти та створювали їх. Були шанси забити.

Всі грали дисципліновано. Не можу сказати, що моя команда дограє сезон. Ми граємо, хочемо перемагати та набирати очки. Розібрали гру суперника, показали хлопцям, а вони вийшли і перетворили все це в матчі. На жаль, не перемогли.

Зʼявилась впевненість. Коли робимо заміни не просідаємо, а навпаки, додаємо. Це теж плюс. Бажання у команди є. Десь навіть прикро, що чемпіонат закінчується. Головне — треба працювати у такому руслі й далі", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

