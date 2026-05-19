Голкіпер збірної України розповів про важливість комунікації з партнерами.
Анатолій Трубін, getty images
19 травня 2026, 21:30
24-річний голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від роботи під керівництвом відомого португальського тренера Жозе Моурінью.
За словами воротаря, досвід співпраці з одним із найтитулованіших тренерів сучасності є для нього особливим.
"Мені дуже пощастило, що я мав можливість працювати з одним із найкращих тренерів в історії. Він не говорить забагато, але точно знає, що сказати в потрібний момент", — зазначив Трубін.
Українець також розповів про індивідуальні настанови від Моурінью:
"Він порадив мені більше спілкуватися з командою, вимагати більшого від партнерів і краще організовувати захист. Я з ним погоджуюся — це важлива частина моєї гри", — додав голкіпер.
У поточному сезоні Трубін провів 50 матчів за Бенфіку, у яких пропустив 43 голи та 21 раз залишав свої ворота "сухими".
За інформацією ЗМІ, Моурінью може наступного сезону очолити Реал Мадрид.