Португалія

Голкіпер збірної України розповів про важливість комунікації з партнерами.

24-річний голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від роботи під керівництвом відомого португальського тренера Жозе Моурінью.

За словами воротаря, досвід співпраці з одним із найтитулованіших тренерів сучасності є для нього особливим.

"Мені дуже пощастило, що я мав можливість працювати з одним із найкращих тренерів в історії. Він не говорить забагато, але точно знає, що сказати в потрібний момент", — зазначив Трубін.

Українець також розповів про індивідуальні настанови від Моурінью:

"Він порадив мені більше спілкуватися з командою, вимагати більшого від партнерів і краще організовувати захист. Я з ним погоджуюся — це важлива частина моєї гри", — додав голкіпер.

У поточному сезоні Трубін провів 50 матчів за Бенфіку, у яких пропустив 43 голи та 21 раз залишав свої ворота "сухими".

За інформацією ЗМІ, Моурінью може наступного сезону очолити Реал Мадрид.