Португалець уже погодив умови угоди з мадридським клубом і чекає офіційного призначення.

Майбутній головний тренер Реала Мадрид Жозе Моурінью погодив усі умови контракту з клубом. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, сторони домовилися про дворічний контракт, який міститиме опцію автоматичного продовження ще на один сезон у разі перемоги команди в Ла Лізі під керівництвом португальця.

Зазначається, що усна домовленість між Моурінью та його агентом Жорже Мендешем уже досягнута, а остаточне підписання документів відбудеться після президентських виборів у клубі, на яких Флорентіно Перес має бути переобраний.

Також повідомляється, що напередодні Моурінью поінформував президента Бенфіки Руя Кошту про відмову продовжувати контракт із лісабонським клубом, попри запропоноване підвищення зарплати та нову довгострокову угоду.

Наразі тренер перебуває в Лондоні разом із родиною, а офіційне оголошення про його повернення до Реал Мадрид очікується вже наступного понеділка.